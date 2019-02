Medidas tomadas en Banadesa lo llevarán rápido a la quiebra

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La aplicación de las últimas medidas con base en las deudas que tienen los productores con el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) lo que están haciendo es acelerando la quiebra de esta institución.



Este es el criterio de Julio Raudales, presidente del Colegio de Economistas de Honduras (CEH), en entrevista con EL HERALDO.



“Habría que preguntarnos si un banco privado tomaría este tipo de medidas, porque si un banquero me dijera, yo haría lo mismo con una cartera en mora, entonces tendría sentido”, reflexionó.



Al final, Banadesa no es un banco muy diferente al del sector financiero y se mueve por los mismos cánones, ya que la tasa de interés de un banco de producción debe ser exactamente la misma a la de los bancos comerciales.



Si evidentemente el banco no logra resarcir sus negocios, en la forma en que lo haría un banco privado, prácticamente es un banco que está condenado al fracaso y es lo que ha sucedido desde 1980 que pasó el Banco Nacional de Fomento (Banafom) a ser Banadesa.



Si lo que el gobierno quiere es que Banadesa, por ser estatal de créditos, es dar facilidades a los agricultores, sobre todo a los más pobres, lo que tiene que hacer es definir un subsidio.



Destinar una parte del Presupuesto Nacional de la República a Banadesa con base en los subsidios que va ha otorgar, para garantizar que sea competitivo.



Lo único que puede volver competitivo a Banadesa es que se maneje de la misma forma como lo hace el sistema financiero privado, porque en cualquier país, para que un banco estatal funcione de manera adecuada, lo único que procede es otorgar un subsidio a los sectores que quiere beneficiar.



Es decir, si la tasa del mercado es del 13% y Banadesa quiere cobrar un 8%, el gobierno debe financiar ese 5% que no cobra a los productores.



Raudales precisó que Banadesa tienen un capital negativo de 700 millones de lempiras, por mora de deudas incobrables.



“Si las medidas dirigidas a rescatar el banco no van encaminadas a ver cómo se logra que el banco se convierta en un ente competitivo, difícilmente va ha tener éxito cualquier cosa que hagan y menos una medida como la que están tomando”, reafirmó.



No es condonando intereses o readecuando cartera que el banco va a salir adelante, solo saldrán adelante si lo logran capitalizar, detalló.

Recuperar los L 700 millones en capital negativo debe hacer Banadesa.









CNBS: Congreso debe decidir sobre Banadesa

El Poder Ejecutivo ordenó a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) tomar las acciones necesarias para recuperar la operatividad del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa).



El decreto PCM-048-2018 publicado en el diario oficial La Gaceta, el pasado 5 de febrero en su artículo 2 instruye a la CNBS para que, con base en la última evaluación realizada a Banadesa, ejecute las acciones que procedan de conformidad a lo dispuesto en el sistema financiero.

Ethel Deras, presidenta de la CNBS, declaró que pese a las condiciones financieras que presenta la institución, esta “seguirá operando hasta que el Congreso Nacional tome la decisión que le corresponde por facultad y competencia legal”.

Las condonaciones emitidas en los últimos 16 años han representado un fuerte impacto en la entidad estatal, ya que suman 6,047 millones de lempiras.