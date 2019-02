Presidente del sindicato del IP reitera denuncia de corrupción que fue divulgada por EL HERALDO

TEGUCIGALPA, HONDURA.- Jack Uriarta, presidente del Sindicato de Trabajadores del Instituto de la Propiedad (Sitraip), reiteró este viernes que hay jefes del IP que piden tarifas a sus empleados por sacar placas o ayudarle a la gente para no hacer cola.



Uriarta reveló que hay cinco jefes atrás de ese actos de corrupción, sin embargo, se limitó a dar nombres para no poner en riesgo su seguridad.

Las declaraciones entran nuevamente a la palestra pública, luego de que EL HERALDO denunciara una red de tramitadores del Registro Vehicular del Instituto de la Propiedad (IP), que en colusión con empleados y guardias realizan cobros ilegales a la ciudadanía para realizar todo trámite.

Presidente del Sitraip: “Hay jefes involucrados que piden una tarifa diaria a los empleados”



“Esta es una red muy grande y algunos jefes lo saben. Le pido al Ministerio Público que intervenga el registro vehicular... Se habla hasta de tarifas ahí”, dijo el sindicalista al foro Frente a Frente en una intervención telefónica.



El entrevistado dijo que tiene información que hasta 300 lempiras se cobra por ventanilla en el IP, asimismo mostró su temor a que se levante represalias contra él tras las denuncia que ha realizado y que en exclusiva dio EL HERALDO.



Además, aseguró que “si hay un empleado (corrupto) sindicalizados, yo no lo voy a defender... No vamos a mover la mano por gente corrupta".



Por su parte, el Secretario Ejecutivo del IP, José Noé Cortés, aseguró que “si un funcionario está coludido, será castigado no sólo con el despido, si no que también con la accion penal.”



Asimismo, les ofreció las medidas de protección necesarias a los empleados que saben sobre los supuestos actos de corrupción para que se acerquen a inspectoría y revelen los nombres de los funcionarios.