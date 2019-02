Presidente del Sitraip: “Hay jefes involucrados que piden una tarifa diaria a los empleados”

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-“Tenemos el conocimiento de que hay jefes involucrados que piden una tarifa diaria a los empleados para que puedan sacar placas o ayudarle a la gente para no hacer colas”, denunció a EL HERALDO Jack Uriarte, presidente del Sindicato de Trabajadores del Instituto de la Propiedad (Sitraip).

Uriarte reaccionó ante la red de tramitadores del Registro Vehicular del Instituto de la Propiedad (IP), que en colusión con empleados y guardias realizan cobros ilegales a la ciudadanía para realizar todo trámite.

“Nosotros siempre hemos estado en contra de que un usuario pague por tramitar su placa, permisos o traspasos, nosotros como sindicato no defendemos personas afiliadas que estén metidas o vinculadas en estos cobros”, aclaró.

Uriarte argumentó que ante las denuncias comprobadas también debe existir el principio de inocencia para algunos afiliados del sindicato, pero “si están involucrados, no vamos a poder defenderlos”.

El presidente del Sitraip comentó que “estas situaciones (cobros ilegales) se vienen dando desde que estaba el registro vehicular en la DEI, siempre había empleados que cobraban, de hecho yo más de alguna vez lo evidencié, al igual que se está dando en el IP”. Uriarte confió a EL HERALDO que poseen bastantes denuncias en el sindicato de personas que cobran por sacar la placa y eso “no debería ser así y como sindicato siempre hemos dicho que no vamos a defender personas que estén incurriendo en eso”. Ante la intervención de las autoridades aseguró que están dispuestos “a colaborar y que depuren el Registro Vehicular, pero no solo empleados, también tenemos el conocimiento que hay jefes involucrados que piden una tarifa diaria a los empleados para que puedan sacar sus placas o ayudarle a la gente para no hacer colas”.



Detalló que son “jefes de registro vehicular, hay empleados que han mencionado que jefes de registro vehicular están implicados y piden dinero dependiendo del trámite, hay que investigar, no podemos seguir así, las investigación deben venir desde los jefes”. Uriarte explicó que lo que hay en el IP “es una red que están haciendo con los jefes y se están haciendo millonarios dentro de la institución”. Y, que varios empleados han comentado tener miedo de denunciar porque pueden perder su trabajo.



Dijo que van a esperar la investigación y recordó que “de hecho habían hecho una reestructuración, pero los que llegaron entraron a hacer lo mismo, los jefes siguen protegidos, esperamos que se miren cambios y que se empiece a mover al personal que no está haciendo las cosas bien del registro vehicular para ver un cambio”.