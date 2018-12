Gladis Aurora López sobre caso Arca Abierta: "No me voy a dejar vencer por una conferencia de prensa"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La parlamentaria nacionalista Gladis Aurora López reaccionó este martes tras ser señalada de desviar, junto a otros congresistas y exdiputados, 21 millones de lempiras a través de la asociación Planeta Verde. El requerimiento fiscal fue presentado por la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción y la Impunidad del Ministerio Público (Ufecic-MP).

De forma tajante dejó claro que se defenderá porque "la Constitución manda el principio de inocencia".

"Ya estamos acostumbrados a la nueva cultura de conferencias de prensa realizadas para señalar, atacar y difamar a las personas. He vivido momentos mas difíciles y no me voy a dejar vencer por una conferencia de prensa", sentenció.

Agregó que las acusaciones no son nuevas para ella, pues desde "febrero circuló la lista". "Desde aquel momento responsablemente nombramos abogados para que fueran notificados de las investigaciones, pero maliciosamente se tardaron en recibir el escrito y nos negaron el derecho a saber por qué éramos investigados", criticó.



Sobre la administración de los fondos aclaró que "muchas personas saben cuántos beneficios han llegado a través de mis manos. Llegaron esos beneficios y es claro que la gente recibió los fondos", finalizó.



