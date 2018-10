Muerte y daños dejan las fuertes lluvias en Honduras

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Ante el poder devastador de la quebrada El Sapo, Florentino Vladimir Oquelí Mendoza (25) sucumbió para ser arrastrado sin dejar rastro.



El joven residente en la colonia 3 de Mayo es la primera víctima mortal a consecuencia de las fuertes lluvias que afectan al país y su cuerpo fue encontrado tras horas de búsqueda en la aldea Cofradía, Francisco Morazán.



Las lluvias de octubre han arreciado en el territorio nacional dejando decenas de damnificados, varias casas destruidas, quebradas desbordadas, vías de comunicación dañadas y el temor latente de que el temporal no dé tregua y empeore la situación.



Seis departamentos están en alerta verde y tres en alerta amarilla debido al riesgo por las inundaciones.



Las ayudas comenzaron a llegar por medio de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), pero puede requerirse más si las condiciones empeoran.



Quebrada El Sapo

A Florentino Vladimir Oquelí Mendoza (25) la última vez que lo vieron fue cuando buscaba en un estante de un cuartito ubicado en la colonia 3 de Mayo un par de documentos importantes que una vecina le pidió le ayudara a rescatar.



El muchacho, de manera servicial, no midió las consecuencias de su buen acto aunque el agua le daba al cuello y otras personas le decían que se saliera del lugar.



El espacio donde estaba parado colindaba con el cauce de la quebrada El Sapo, la lluvia debilitó el terreno y una parte de la habitación fue arrastrada terriblemente.



El joven no tuvo tiempo de nada, iba envuelto entre pedazos de concreto, tierra, lodo y basura que le impidieron luchar por su vida.



Vecinos y amigos se unieron en la búsqueda minutos después de que cayera con la esperanza de que estuviera cerca.



Oquelí fue encontrado sin vida en el sector de la aldea Cofradía, luego de una intensa búsqueda realizada por personal de Copeco, Cuerpo de Bomberos y familiares del fallecido.



El muchacho era padre de dos pequeños, una niña de apenas dos meses y un varoncito de cinco años a los que su esposa, Karina Montero, ha tenido que trasladar la terrible noticia de su muerte.



“Estaba ayudándole a una vecina, ella le pidió que le sacara unos papeles, cuando se vino abajo el muro, yo no lo vi caer, teníamos un ratito de haber platicado”, aseguró.



Por su parte, el padre de Oquelí, don Celestino Mendoza, durante la búsqueda no podía apartarse de la realidad, reconoció en varias ocasiones que era muy difícil pensar que su muchacho estuviera vivo, al final su presentimiento de padre se concretó.



“Mis otros hijos le decían que se saliera pero se tardó, todos nos unimos a buscarlo, pero no había rastro de mi hijo. Él es super servicial, por eso le estaba ayudando a los vecinos”, lamentó.



Daños y damnificados

Dos sistemas de baja de presión que ingresaron al país, por el Golfo de Fonseca y el departamento de Gracias a Dios, tienen bajo amenaza a decenas de familias hondureñas.



Copeco detalló que de manera general hasta el momento hay un total de 185 personas que pertenecen a 42 familias que han sido afectadas por las lluvias de los últimos días.



De este grupo, fueron evacuadas de emergencia porque su vida estaba en riesgo un total de 18 familias que representan 90 personas.



Los afectados son de la colonia 3 de Mayo y otra cantidad del municipio de Cantarranas donde hasta ahora hay mayores daños.



Se determinó abrir dos albergues temporales, uno en la Escuela Francisco Gaytán (Cantarranas) y otro en la Escuela Simón Bolívar (3 de Mayo) donde Copeco les ha llevado ayuda alimentaria.



Durante este temporal han sido afectadas 16 viviendas, y dos de ellas quedaron completamente destruidas.



Además se informó que por los momentos la quebrada El Sapo es la única que se ha desbordado, pero se mantiene en constante vigilancia el resto de las cuencas del país.



Respeto a las vías de comunicación, Copeco detalló que hay un puente afectado en la colonia 21 de Febrero.



Se conoció que pese a que la alerta está activa en nueve departamentos, (Islas de la Bahía, Cortés, Atlántida, Colón, Gracias a Dios, Olancho, Francisco Morazán, Valle, Choluteca), solo se han reportado daños en dos de las zonas a las que se suma El Paraíso, que no está en la alerta pero presenta daños.



En el departamento de Olancho la mayoría de los habitantes permanecían ayer sin energía eléctrica debido a los daños ocasionados por las lluvias.



Lisandro Rosales, ministro de Copeco, solicitó a las personas monitorear el entorno en el que viven, sobre todo si residen cerca de ríos o quebradas, a fin de evitar inundaciones de casas.



Pidió evitar cruces de ríos o quebradas que tengan niveles elevados ya que las corrientes pueden arrastrarlos.



Por su parte, a los dueños de embarcaciones de mediano y bajo calado, sobre todo las que transportan pasajeros, se les pide evitar salir a faenar.