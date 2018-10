Hallan el cadáver del joven que fue arrastrado por la corriente de la quebrada El Sapo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Desnudo y cubierto completamente de lodo fue encontrado la tarde de este viernes el cuerpo sin vida de Vladimir Oquelí Mendoza, el joven que desapareció en la corriente de la quebrada El Sapo, tras el desplome de el muro de una vivienda de la colonia 3 de Mayo de Comayagüela, capital de Honduras.

El cadáver fue localizado en el sector de Cofradía, Francisco Morazán, por uno de los grupos de rescate. Los rescatistas ya sustrajeron el cuerpo de las aguas y los trasladan hasta una zona de fácil acceso, donde se será levantado por el personal de medicina forense.

Horas antes: Papá de Vladimir: "Ojalá encuentren a mi muchachito con vida"

Oquelí Mendoza cayó al agua a eso de las 6:40 de la noche del jueves, luego de auxiliar a uno de sus vecinos, quien intentaba salvar varias de sus pertenencias tras la crecida de la quebrada en la vulnerable zona de la capital.





La búsqueda inició desde ayer por toda la zona, sin embargo, el cuerpo del joven no pudo ser localizado. No obstante, este viernes, un gran número de personas, divididas en varios grupos, recorrieron el río Choluteca por la carretera vieja a Olancho con la esperanza de hallarlo.



Más de 19 horas pasaron y Oquelí Mendoza todavía no había sido encontrado. Por su parte, su padre, Celino, continuaba con las esperanzas de hallar con vida a su vástago y junto a sus otros hijos caminó por varios kilómetros por la orilla de torrente, hasta que las malas noticias llegaron a su oído: su muchachito había sido encontrado sin vida.