Honduras: L 1,200 millones movió clan de los Montes en ocho años

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El cartel de los Montes Bobadilla obtuvo la desorbitada cantidad de 50 millones de dólares, unos 1,200 millones de lempiras, entre 2008 y 2015, por traficar drogas.

Así lo certifican documentos judiciales de la Corte Federal del Distrito Este de Virginia, Estados Unidos, que acusa a los miembros de la familia Montes Bobadilla de conspirar para ingresar miles de kilogramos de cocaína a su territorio.

“A los demandados se les notifica que si son condenados por la violación alegada en esta acusación, deberán ceder a los Estados Unidos cualquier propiedad que cada demandado obtenga y cualquiera de los bienes del demandado utilizados, o destinados a ser utilizados, de cualquier manera, para cometer o facilitar la comisión de tal violación.

Esta propiedad incluye 50 millones de dólares que representan los ingresos que los demandados obtuvieron en el transcurso de la conspiración”, indica la acusación de la justicia estadounidense a los Montes.

Los acusados son el principal cabecilla del clan, Noé “Tom” Montes Bobadilla; sus padres, Alejandro Montes y Erlinda Ramos; y su hermano, Juan Carlos Montes Bobadilla. De ellos, solamente “Tom” Montes se encuentra arrestado en Estados Unidos. Bajo esa misma condición se encuentra su tío Arnulfo Fagot Máximo.

Este clan durante varios años recibió cientos de toneladas de cocaína desde Colombia y Venezuela que después vendieron a sus principales socios, los Valle Valle. En febrero de 2017, el Ministerio Público ejecutó la operación Titán que dejó como resultado al menos 40 bienes asegurados propiedad de la familia Montes Bobadilla.

Carta a juez

Sobre Noé Montes, el principal cabecilla del cartel, se supo que está desorientado, preocupado y en el limbo en Estados Unidos.

Pese a que fue extraditado a esa nación norteamericana el 22 de septiembre de 2017, para él su futuro judicial es incierto. Montes alegó en una carta a la que tuvo acceso exclusivo EL HERALDO que es analfabeta y que no sabe qué sucederá con él.

Recientemente, el juez que conoce su caso desestimó que el hondureño fuera defendido por el abogado de Joaquín “El Chapo” Guzmán, Eduardo Balarezo, porque la celebración de su juicio coincide con la del capo mexicano.

En ese sentido, de oficio, la justicia estadounidense le nombró una defensora pública al hondureño, pero él se encuentra inconforme con su defensa.

“Estimado juez, yo quiero que me entienda. Quiero cambiar de abogado porque la que tengo ahora no responde a mis preguntas y necesito uno nuevo que me explique mejor, ya que yo no sé nada de las leyes de Estados Unidos”, señala la carta enviada por Montes Bobadilla al juez.

En su misiva, el hondureño reconoció que es analfabeta y que está aprendiendo a leer la Biblia.

“Yo nunca tuve estudios, así que prácticamente no sé nada, soy analfabeto. No s? leer ni escribir ni en español. Aquí en la cárcel voy batallando por aprender a leer para poder leer la Biblia nada más”, indicó.

Aseveró que desconfía de los abogados nombrados por la justicia porque nunca le explican de qué está siendo acusado por la Fiscalía del Distrito Este de Virginia.

“No tengo confianza en mis abogados porque cuando tengo una pregunta nunca han sabido explicarme las cosas o hablarme de mis derechos aquí en Estados Unidos. Ella no me sabe contestar”, manifestó el hondureño.

El sábado anterior, Montes Bobadilla cumplió un año desde que fue extraditado a Estados Unidos, sin embargo, él se declaró no culpable, lo que permitió que su proceso vaya a juicio.

“Ella (la abogada) me dice que me declare y yo le digo, ¿de qué voy a declararme culpable? Porque yo no entiendo bien el caso, o sea, ¿qué tienen en mi contra? Y yo necesito que me explique mejor porque ella no me sabe contestar cuando yo se lo pregunto”, dijo Montes.

El hondureño clamó a los jueces de Estados Unidos para que le cambien a sus abogados defensores.

“No quiero que ellos me sigan representando. No. Yo necesito otro abogado. Llevo aquí entre 11 y 12 meses y ella no me ha dicho cómo es el caso y qué cosas tienen en mi contra. No me ha dicho cómo va avanzando el caso ni qué es lo que es capaz de hacer por mí”, exclamó.

La misiva indica que “me siento igual a como el primer día que me vine aquí. No confío en que puedan representarme adecuadamente y necesito contratar a otro abogado”, insistió.

El 27 de noviembre se desarrollará el juicio en contra del hondureño en Virginia.

“Ningún abogado nuevo va a estar listo para mi juicio en noviembre porque no hay suficiente tiempo, es muy poco tiempo, pero quiero contratar al señor Balarezo como mi abogado”, manifestó.

Esta es la carta que el narcotraficante hondureño Noé Montes Bobadila le envió al juez de Estados Unidos y el documento que confirma la cantidad de dinero que movieron los Montes Bobadilla producto del tráfico de drogas.

“Por favor, entiéndame, señor juez. Estoy presentando esta carta y quiero rechazar a mis abogados porque llevo 11 meses aquí y no están preparados para mi juicio y eso me tiene preocupado. Por eso le estoy mandando esta carta, señor juez. Ella no ha hecho prácticamente nada con mi caso y necesito contratar a otro abogado”, manifestó.

Estructura criminal

El clan Montes Bobadilla lideró una de las mayores organizaciones de tráfico de drogas en Honduras, indica la acusación de la Fiscalía de Estados Unidos.

Ellos son responsables de la distribución de varias toneladas de cocaína en los Estados Unidos valoradas en millones de dólares estadounidenses.

Los Montes Bobadilla mantienen su base de operaciones en Colón. “Los Montes utilizan aviones, embarcaciones y vehículos de motor terrestres para transportar y distribuir cocaína desde la región costera del Caribe a áreas más al norte, en Honduras y en otros lugares”, acusa la Fiscalía estadounidense.