Las siete razones más comunes de una ruptura amorosa

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Es normal que al conocer a alguien que cumple todos los requisitos para estar a tu lado, la convivencia te haga pensar que estás frente al amor de tu vida, sin embargo, no siempre es así.

La parte más fea ocurre cuando el amor se acaba, llega la ruptura y la persona con la que habías compartido tantos momentos buenos se aleja para siempre. Los expertos aseguran que algunos pueden sufrir graves conductas depresivas y obsesivas.

Entonces... ¿cuáles son esas siete razones que provocan la dolorosa ruptura?

1. Miedo a la soledad

¿Cada vez que los problemas tocan tu puerta tratas de evitarlos y no buscas una solución?... entonces estás cometiendo un grave error. No tengas miedo de expresar lo que no te gusta solo porque temes quedarte solo.

2. No hay balance

Pedir y no dar nada a cambio a esa persona que amas puede terminar en constantes discusiones y finalmente en la ruptura. En una relación de pareja siempre debe haber un balance.

3. Comparas tu relación

Cuando más compares tu relación con la de los demás, peor se tornará la comunicación con tu pareja. A nadie le guste escuchar "oye, era mejor la persona que tenía antes". No sabotees tu propia relación.

4. No expresan las emociones igual

Especialistas aseguran que las emociones de las parejas deben ir a "un mismo son" para que exista un equilibrio.

5. Crees que tu pareja es inferior

Tener desprecio por la otra persona es uno de los cuatro comportamientos que, según expertos, presagian un divorcio o separación inminente.

6. Secretos

Tener secretos en una relación es, sin duda alguna, la peor acción. Tarde o temprano todo se descubre... fracturar la confianza es fracturar, probablemente para siempre, tu relación.

7. Eres egocéntrico

Para que una relación sea sana y feliz siempre debe haber un balance entre lo que das y lo que recibes.

