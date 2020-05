¿Qué deben hacer los hombres durante la menopausia de su pareja?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La menopausia es una etapa natural en el ciclo evolutivo de las mujeres, suele ocurrir entre los 45 y 55 años, y puede provocar diferentes reacciones dependiendo de varios factores en cada fémina.



Pero aunque cada vez son más las mujeres que se informan sobre este proceso físico y emocional, probablemente los hombres no estén entendiendo cuál es el papel que deben cumplir en su rol de apoyar y comprender a sus parejas durante esa etapa.



Por eso, EL HERALDO te cuenta algunos datos de cosas que ellas esperan que comprendas y qué puedes hacer para hacerla sentir mejor.

VEA: Alimentos que te ayudarán a mejorar tu vida sexual



1. Escúchala

No hay mejor manera de apoyarla que escuchando cómo se siente, lo que le inquieta, lo que le gustaría hacer y lo que piensa sobre lo que está experimentando. Recuerda que todos tenemos miedo a los procesos desconocidos y el sentirse acompañada hará una gran diferencia.





2. Entender que su cuerpo cambia debido a la menopausia

Muchas mujeres han experimentado pérdida o aumento de peso cuando incia la menopausia y a veces en lugar de hacerlas sentir hermosas a pesar de los cambios y el tiempo, las parejas pueden emitir comentarios hirientes sobre su apariencia. ¡No lo hagas!, aumenta su autoestima con comentarios positivos.



2. Su estado de ánimo es variante, no hagas que el tuyo también lo sea

Debes entender que ella no elige sentirse de ese modo, tal como la menstruación provoca cambios emocionales, es lógico que el proceso contrario también lo haga.



Evita discutir por cosas minúsculas que no abonan en nada a la relación, sé quien aporte paz y estabilidad en esos momentos difíciles.



3. Acompáñala al ginecólogo

Si no te informas sobre los efectos de la menopausia y la situación particular de tu pareja frente a ese proceso, difícilmente podrás saber cómo apoyarla.

ADEMÁS: ¿Te contagias de coronavirus si tienes relaciones sexuales?



4. Busca actividades que la relajen y la hagan feliz

Intenta realizar con ella actividades que ella disfrute, de esa manera tendrá menos tiempo para pensar y sentir las preocupaciones y cambios que el proceso de la menopausia conlleva.



5. Entender su disminución por el deseo sexual

Durante la menopausia el deseo sexual puede verse disminuido porque el cuerpo de ella está cambiando, sus hormonas funcionan diferente e incluso el acto sexual puede resultarle doloroso, por eso debes tener paciencia y entender que la intimidad no se limita únicamente al acto sexual.



6. Tener paciencia

Ten en cuenta que este no es un estado permanente, por eso debes ser paciente y esperar a que pase, cuando llegue el punto en que ella vuelva a sentirse cómoda con su cuerpo, con esa nueva etapa de su vida y con la mujer en la que se ha convertido todo volverá a fluir.

LE PUEDE INTERESAR: ¿Qué es lo más difícil de romper con tu pareja en cuarentena?