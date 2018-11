Apatía: ¿quién Pierde primero el deseo sexual, Los hombres o las mujeres?

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

La pérdida o disminución del deseo sexual o libido es una situación común que se presenta en hombres y mujeres en algún momento de sus vidas.



Realmente su causa es multifactorial, esto quiere decir que es provocada por diversos factores psicológicos, emocionales, socioeconómicos o biológicos.



El psicoterapeuta de parejas Antonio Escobar dijo que este proceso se puede derivar de los problemas de estrés en una relación, situaciones laborales o familiares fuera de lo común, o incluso de un desbalance hormonal.



El deseo sexual en el hombre y en la mujer es distinto a lo largo de la vida. “En el hombre, el deseo es lineal y es más alto durante la adolescencia y la adultez temprana”, dijo el experto. En ellos el deseo sexual es más rígido en cuanto a las expectativas sexuales y las cosas que le excitan.



En cambio, el deseo sexual en la mujer puede fluctuar a lo largo de la vida y se estimula por una gama más amplia de experiencias tanto físicas como emocionales y sociales.



Por lo general no existe una edad para que el deseo sexual disminuya. Si bien existe el mito de que la menopausia en las mujeres y la andropausia en los hombres disminuye el deseo sexual, esto no es necesariamente cierto.



La disminución hormonal que sucede puede tener un impacto biológico en el deseo sexual, pero estudios han demostrado que luego de la menopausia y la andropausia muchas parejas saludables tienen un reencuentro sexual.



Renueve su relación

Por otra parte, el deseo sexual es algo que se puede recuperar y ayudará a que la pareja reconozca sus debilidades y trabaje en ellas para volver a los juegos y para explorar su sexualidad.



El punto es que no todo está perdido, se necesita de mucho entendimiento, tolerancia y comprensión para superar cualquier crisis en este sentido.