¿Cómo sobrellevar una relación a distancia en tiempos de coronavirus?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La cuarentena que tiene recluida en sus hogares a más de la mitad de la población mundial a causa del coronavirus, ha cambiado la forma de interactuar en las parejas, por eso, en notas anteriores hemos dado consejos para mejorar la convivencia matrimonial en estos tiempos difíciles; pero ¿qué pasa con aquellas parejas que quedaron confinadas en lugares diferentes?



Viajes, películas, encuentros casuales y hasta bodas, quedaron suspendidas por tiempo indefinido, dejando una ola de preguntas sin respuestas en las mentes de millones de personas, y aunque un conocido adagio dice que "el amor todo lo soporta", la distancia e incertidumbre puede fracturar relaciones.



A continuación, EL HERALDO te brinda algunas ideas para que tu relación amorosa no se vea sacrificada por culpa de la pandemia.

1. Lidiar con el estrés y la ansiedad



El primer paso para evitar afectar tu relación de pareja es aprender a controlar el estrés y la ansiedad que la emergencia sanitaria provoca, si bien es cierto, es un tema de mucha preocupación, estos sentimientos hacen que nuestro comportamiento cambie, nos pone irritables, nos hace aislarnos y esto en nada abona a una relación que ya tiene bastante distancia física de por medio.



2. Evitar hacer planes que incluyan gastos



Muchas personas están preocupadas por el rumbo de su economía durante y después de la pandemia, por eso, aunque es comprensible que la experiencia de estar encerrados durante mucho tiempo genere una gran necesidad de salir con nuestras parejas a hacer todo lo que antes no se pudo, la mejor forma de evitar más desilusiones es no planear cosas que no se podrán realizar rápidamente, como un viaje muy caro o una fiesta muy costosa.

3. Aprovechar la tecnología



Si eran de las personas que estaban acostumbradas a verse regularmente antes de la llegada del Covid-19, hacer viodellamadas, textear y enviar fotografías y audios podría ser una buena forma de acortar distancias y de darle un nuevo aporte a la relación haciendo algo nuevo para ambos.



4. Buscar actividades juntos, pero separados



Si son una pareja que comparte muchos gustos en común, una buena manera de pasar la cuarentena es retarse a leer el mismo libro, ver la misma película, disfrutar de la misma serie, y hacerlo al mismo tiempo pero cada uno en su respectiva casa, para luego entretenerse con una divertida e interesante crítica de lo que más les gustó, lo que no les pareció y lo que aprendieron.



Si por el contrario, no comparten gustos similares, el tiempo que nos sobra en esta cuarentena debería ser útil para darle una oportunidad a eso que tu pareja siempre ha disfrutado ver o hacer, quizá hasta termines entendiendo por qué le gusta tanto y eso los una aún más.



5. Desempolvar recuerdos



A veces, las personas con las que entablamos una relación no conocen todo sobre nuestra niñez, nuestra familia, nuestra primera mascota y ese cúmulo de cosas que forman parte de lo que somos, de ese ser del que ella o él se ha enamorado, por eso, aprovechar el confinamiento para mostrarle un video o fotografías, personas y objetos importantes para nosotros, también es una buena idea.

6. Acercarse tecnológicamente sin saturarse



Aunque ya mencionamos que una manera de pasar la cuarentena es teniendo contacto a través de las diversas aplicaciones y redes sociales, eso no significa que desconectarse un rato no esté bien. Hay que recordar que la cuarentena debe servir para dedicarse tiempo a uno mismo, para reflexionar y para hacer actividades en casa que quizá han estado pendientes durante mucho tiempo, de ese modo, cuando se vuelvan a conectar, incluso tendrás más cosas qué contarse.



7. No hablar mucho de la pandemia



Si bien es cierto, la pareja es una de las personas en las que más confiamos y podemos hablar de todo con ella, no es recomendable hablar mucho del coronavirus con ella, pues esto puede añadir tensión innesaria a la relación.