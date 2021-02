La mega botella de agua en tendencia para mantener saludable tus riñones  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los botes de agua con capacidad para almacenar 2 litros se han puesto de moda en el último año ya que mucha gente está optando por comprarlos y tomar agua con medida. Aproximadamente unos dos litros, una dosis ideal para beber a diario y limpiar los riñones.



El botellón tiene ciertas ventajas que los que lo utilizan lo aman por la función que les aporta, entre ellas están: registra hora meta en la que se debe tomar los dos litros de agua, se agarra fácilmente ya que trae los espacios para colocar los dedos y permite beber el líquido vital sin limitarse a lo que la sed pida.



El optar por tomar agua en estos grandes botes también trae otro beneficio, el cual es el más importante ya que aporta de gran manera a la salud: al ingerir una buena cantidad de agua, las personas se están hidratando todo el tiempo y esto mejora la energía y mantiene sanos los riñones.

Botella motivacional

La peculiaridad de este recipiente es que marca cada momento a medida vamos tomando agua, si no hemos tomado nada trae el mensaje que nos impulsa a seguir para conseguir la meta cada día. Al estar muy ocupado u olvidarse de la botella en cierto momento, llegar al medio día con solo haber tomado poca cantidad hasta las 10:00 am según la marca, los mensajes motivacionales funcionan para que se remonte en cuestión de minutos.



Un emprendedor estadounidense expresó el objetivo: “crear una botella que haga que el beber agua, y el no querer hacerlo, sea un divertido juego de bebidas que juegas todo el día”.



Además, hace que los consumidores se propongan una meta y adquieran un buen hábito al consumir el líquido vital lo más que puedan durante el día para beneficiar su salud en un 100%, ya que el cuerpo lo necesita para mantenerse activo y sano.

Lo único que disgusta al público es el detalle de tomar mucha agua en esos botellones causa la interrupción de labores por la ida constante al baño, pero si eso no es problema para usted perfectamente puede llevar a cabo esta práctica desde casa la cual le traerá grandes beneficios.



Las botellas HydroMate vienen en presentaciones de 4 litros, 2 litros y 950 mililitros, en una variedad de colores para que los consumidores elijan según su preferencia.



La venta de los botellones motivacionales han aumentado considerablemente en Estados Unidos. La publicidad del producto en redes sociales ha sido fenomenal impulsando a la gente a comprarlo y hacerse del buen hábito de tomar agua en gran cantidad.

