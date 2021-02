¿Cómo mantener sano tu corazón? No hablamos del romance

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte a nivel global, tal y cómo alerta la Organización Mundial de la Salud (OMS).



De hecho, las mismas fuentes aseguran que para el año 2030, cerca de 24 millones de personas sufrirán del corazón y no hablamos del romance, si no que fallecerán por una enfermedad relacionada con el corazón.



"Muchas personas cuidan mejor de su auto que de su cuerpo", comenta el doctor Denton A. Cooley, fundador del Instituto del Corazón en Texas.



"Se preocupan por cambiar el aceite, realizar la afinación periódica y utilizar la gasolina apropiada. Pero cuando se trata de su propio cuerpo, lo alimentan con comidas que contienen mucha grasa y sal, fuman y no hacen ejercicio en forma regular".



Los adelantos médicos no pueden erradicar las enfermedades cardiovasculares. La buena salud depende en gran medida de que la gente haga de su parte.

Factores de riesgo y estilo de vida

"Aunque no es posible controlar factores de riesgo tales como el sexo, la edad y la herencia, sí es posible cambiar los factores de riesgo relacionados con el estilo de vida, a fin de prevenir o retrasar la aparición de una enfermedad cardiovascular", explica el doctor Cooley.



"Los estudios médicos demuestran que es posible reducir el riesgo cardiovascular si se come una dieta baja en grasa, sal y colesterol, no se consume ningún tipo de tabaco, se hace ejercicio por lo menos tres veces por semana, se mantiene un peso sano y se reduce la presión arterial"

Ejercicio

El ejercicio desempeña un papel importante en nuestra salud. Los estudios demuestran que debemos hacer ejercicio aeróbico (tal como caminatas rápidas, trote o ciclismo) por lo menos tres veces por semana durante 30 minutos para fortalecer el corazón.



Además, los estudios médicos demuestran que períodos cortos de ejercicio físico que juntos sumen 30 minutos por día son tan beneficiosos para la salud como lo son 30 minutos continuos de ejercicio.

Dieta

También es posible reducir el riesgo cardiovascular con sólo implementar unos pocos cambios sensatos en la dieta.



Los hábitos sanos para el corazón incluyen limitar el consumo diario de sal a menos que 2,300 miligramos de sodio. Las personas que sufren de presión arterial alta posiblemente deban limitar aún más su consumo de sal acerca de 1,500 miligramos por día.



La dieta debe consistir principalmente en fruta, verdura, cereales, carnes magras y pescado.



Se aconseja reducir el consumo de grasa (especialmente grasa saturada) y colesterol (carnes rojas grasas, leche entera, quesos elaborados con leche entera, huevos, platos a base de crema y postres que contengan mucha grasa).



"Es posible reducir el nivel de colesterol en sangre entre un cinco y un diez por ciento comiendo una dieta sana para el corazón, es decir, consumiendo más fibra alimentaria y menos grasa y colesterol", dice el doctor Cooley. "Cuando comemos alimentos ricos en fibra, nos sentimos satisfechos y comemos menos alimentos altos en calorías, grasa y colesterol".

Consumo de alcohol

El consumo de alcohol también afecta al corazón. Los estudios médicos demuestran que el consumo diario de una cantidad moderada de alcohol protege de las enfermedades cardiovasculares y los ataques cardíacos.



Según los expertos, el consumo moderado es un promedio de una o dos bebidas por día para los hombres y de una bebida por día para las mujeres.



Las calorías del alcohol a menudo aumentan la grasa corporal, lo cual puede a su vez aumentar el riesgo cardiovascular. Si usted no bebe, no comience a hacerlo. Si consume bebidas alcohólicas, hágalo con moderación.

Estrés

El estrés es otro factor que puede afectar al corazón. Las personas que sufren de una enfermedad cardiovascular a menudo dicen sentir dolor en el corazón durante situaciones de estrés emocional.



También es más probable sufrir un ataque cardíaco en momentos de estrés, porque el corazón se acelera y aumenta la presión arterial. Cuando esto sucede, el corazón necesita más oxígeno.



El estrés también puede dañar las arterias debido a una mayor producción de hormonas y a un aumento del flujo sanguíneo durante la respuesta al estrés.



Al cicatrizarse las paredes de las arterias éstas aumentan en grosor, facilitándose así la acumulación de placa, la cual estrecha la arteria. Los investigadores creen que el estrés puede empeorar las enfermedades del corazón.

Importancia de ser conscientes de nuestra salud

"La mayoría de nosotros nos consideramos sanos si no sentimos síntomas de enfermedad. Sin embargo, a veces el primer síntoma aparente de enfermedad cardiovascular es un ataque cardíaco", afirma el doctor Cooley.



"Cuando comienzan a aparecer los síntomas, el daño ya se ha producido. Por eso es importante saber cuáles son los factores de riesgo cardiovascular y tomar las medidas necesarias para reducir ese riesgo. Con sólo controlar uno o más factores de riesgo, es posible añadir meses y posiblemente años a nuestra vida",explica.



El doctor Denton A. Cooley fundó el Instituto del Corazón en Texas en 1962 para el estudio y tratamiento de las enfermedades del corazón y de los vasos sanguíneos.



Se han realizado en el Instituto más de 123,000 intervenciones de corazón abierto y 276, 000 cateterismos cardíacos diagnósticos, una experiencia que ningún otro establecimiento puede igualar.



Los médicos del Instituto son además líderes mundiales en métodos de tratamiento no quirúrgicos.

