Los 10 usos del ungüento mentolado que seguro desconocías  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Todas las madres hondureñas han recurrido en algún momento a utilizar el ungüento mentolado, un estupendo invento que consigue que millones de niños y adultos se sientan al instante mejor de los dolores de cabeza, la tos y la congestión nasal.

Sin embargo, el ungüento mentolado tiene más formas de uso y que no se conocen mucho, pero que son muy eficaces.

A continuación, te señalamos los 10 usos del ungüento mentolado que te ayudarán a solucionar ciertos problemas:

1)Para luchar contra los hongos de las uñas de los pies

Si tienes hongos en las uñas de los pies el ungüento mentolado puede ser un buen aliado para ti, ya que en pocos días tu uña puede que se oscurezca, esto significa que el producto mentolado está matando al hongo.

Unta el ungüento mentolado durante dos semanas y después limpia tus uñas siempre correctamente. La uña empezará a crecer sana, pero tardará bastante en crecer de nuevo, sobre todo si es la uña del dedo gordo que puede tardar hasta seis meses.

2) Para aliviar el dolor de cabeza

Si tienes dolores de cabeza el ungüento mentolado también puede ser un buen amigo. Sólo deberás frotar el producto en tus sienes y en la frente y verás como el dolor empezará a desaparecer poco a poco.

El aroma de mentol te ayudará a liberar la presión de tu cabeza y así el dolor dejará de ser un problema para ti.

3) Para evitar infecciones en cortes

Si quieres evitar una infección en un corte que te hayas hecho y acelerar el tiempo de curación, sólo tendrás que aplicar una pequeña cantidad de ungüento mentolado en cualquier corte o astilla, ¡verás lo rápido que se cura!

4) Adiós a las garrapatas

Si tienes una garrapata en la piel o quieres quitar garrapatas a tu perro y tienes miedo de que te salten a la piel, aplícate en los brazos ungüento mentolado inmediatamente. Si tienes, la garrapata en el brazo hará que se desprenda más fácilmente y no tendrá ganas de agarrarte de nuevo.

5) Combatir el acné

Sabemos que el acné puede ser un gran problema para nuestra piel, ya que se trata de una enfermedad crónica que nos deja varios granos. No es sencillo el poder eliminarlo pero sí el controlarlo o reducirlo. Aunque existen numerosos medicamentos y cremas, también el ungüento mentolado es bueno para decir adiós al acné.

6) Anti-estrías

No es sencillo decir adiós a las estrías, algunas de ellas ya estarán en nuestra piel de por vida, pero siempre hay que echar mano a los remedios caseros. Sobre todo en esas estrías que han aparecido recientemente. Aplicarás un poco de producto sobre ellas.

Tienes que ser constante y hacerlo cada día para que de esta manera, en un par de semanas puedas ver los resultados.

7) Contra el dolor de oídos

Si sufres de dolor de oídos, puedes hacer que la sensación mejore en cuestión de segundos. Eso sí, cuando el dolor es muy intenso, tendrás que acudir a tu médico.

Mientras, puedes aplicar un poco de ungüento mentolado en un trozo de algodón y colócalo en el oído. Pero simplemente a la entrada del mismo, sin presionar. Sin duda, el dolor se calmará de una manera casi mágica.

8) Elimina los moretones

Si te has dado un golpe y te ha salido un moretón, no desesperes. Ya no necesitas esperar mucho porque gracias a este producto, rápidamente desaparecerán.

Una cucharadita de ungüento mentolado con una pizca de sal marina que aplicaremos en la zona afectada. Haremos un suave masaje y podremos repetir hasta que el moretón se haya curado.

9) Eliminar la grasa del vientre

Puede sonar imposible, pero haz una pasta de ungüento mentolado, aceite de alcanfor, bicarbonato de sodio y un chorrito de alcohol. Antes de hacer ejercicio, frota la pasta sobre tu abdomen y envuélvela con una envoltura plástica. Haz ejercicio como si no hubiera mañana, luego enjuaga la pasta en la ducha.

Según Bright Side, dos o tres aplicaciones por semana pueden lograr el mismo efecto que muchas de las cremas adelgazantes costosas del mercado.

10. Refresca el aire de tu casa

Si el aire de tu casa se está volviendo un poco rancio, entonces agrega un poco de ungüento mentolado a tu humidificador para eliminar los malos olores. Recarga diariamente para obtener los mejores y más frescos resultados.