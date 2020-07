10 datos que no sabías sobre el consumo de ajo crudo  

El consumo de ajo es un remedio natural que no trae efectos adversos. Foto Canva.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El ajo es una de las hortalizas con mayor número de nutrientes. Desde tiempos antiguos se cree que combate el colesterol, es antiinflamatorio, evita resfriados, mejora el asma y que es bueno incluso contra el cáncer, pero ¿qué tan verdadero es esto?.

A las personas a diario les recomiendan comer ajo crudo como medicina alternativa, sin embargo, no es seguro que cure dolencias o impida enfermedades.

1- ¿Comer ajo crudo o cocido?

Para beneficiarse de la mayor parte de sus virtudes es imprescindible comerlo crudo. Cuando alcanza una temperatura superior a 45 grados, muchos nutrientes desaparecen.

2- ¿Ajo para tratar el cáncer?

En un artículo publicado en la web de Pasteur, el Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos detalla que el ajo tiene potenciales propiedades anticancerígenas, pero no recomienda consumir suplementos de ajo como prevención del cáncer y menos con la esperanza de curarlo.

LEA: Conoce estos 7 sencillos tips para cuidar tu salud diariamente

3- ¿Contraindicaciones?

Se sabe que comer ajos crudos no tiene contraindicaciones importantes en dosis normales, excepto para personas a quienes produce irritación de estómago o alergia, pero se advierte que puede contrarrestar el efecto de medicamentos para la circulación.

4- ¿El ajo se come entero o machacado?

Comer ajo en ayunas tiene los mismos efectos que tomarlo a cualquier hora del día, pero no sirve de mucho si se traga entero. Lo correcto es machacarlo o, mejor aún, cortarlo en finas láminas y, si se quiere suavizar un poco el sabor, mezclarlo con aceite de oliva, de lino, nuez o coco.

5- ¿El ajo posee alicina?

La alicina es muy volátil y su efecto tan inmediato que en apenas segundos llega a los pulmones, y por eso se considera apropiado para tratar infecciones respiratorias

Los componentes sulfóxidos, entre ellos la aliína, que son los que le proporcionan al ajo sus característicos olores y sabores, entran en el organismo a través del tracto digestivo y según los expertos tienen un potente efecto biológico.

CONOZCA: Seis beneficios del aguacate que tú no conocías

6- ¿El ajo no tiene nutrientes ?

Otro aspecto positivo del ajo es que resulta muy nutritivo, unos 28 gramos contienen un 23% de manganeso, un 17% de vitamina B6, un 15% de vitamina C, un 6% de selenio y unos 0,6 gramos de fibra, además de considerables cantidades de calcio, cobre, potasio, fósforo, hierro y vitamina V1.

Estos son algunos de los muchos beneficios de comer ajo crudo según los partidarios de este remedio casero, respaldados por estudios científicos, pero aún con mucho por descubrir y definir. En muchos casos no se han establecido ni las dosis que serían adecuadas, ni la frecuencia o si pueden tener efectos secundarios o nocivos.

7- ¿El ajo es antifúngico?

Son muchos los hongos sensibles al ajo, parece que los extractos de esa planta son capaces de reducir la necesidad de oxígeno de algunos de estos organismos, lo que ralentiza su crecimiento e inhibe la síntesis de lípidos, proteínas y ácidos nucleicos.

8- ¿Ajo contra la gripe?

Investigaciones han establecido que tiene alguna actividad contra la gripe, pero no se ha podido demostrar al 100% que sea eficaz para evitar los resfriados.

Por ejemplo, un estudio reveló que el 63% dequienes tomaban un suplemento de ajo tenían menos resfriados. Por ahora los expertos creen que las muestras no son suficientes, porque no se han establecido las dosis concretas que podrían ser terapéuticas.

VEA: 10 trucos de belleza que toda mujer debe saber

9- ¿Ajo para el colesterol?

Con los años el colesterol LDL (malo) se acumula en las paredes de las arterias y puede llegar a obstruirlas.

Reducir el colesterol es uno de los principales motivos para consumir extractos de ajo. En la mayoría de estudios que han dado como resultado la reducción del colesterol, había que consumir entre medio y un gramo al día, pero el descenso no era en ningún caso muy significativo, afectaba en algo al colesterol “malo”, pero casi nada en el “bueno”.

Parece que depende mucho de la dosis y que cuando más ajo se come, más disminuye el nivel de colesterol, pero se ha constatado que a la larga deja de funcionar, pero no está muy claro qué formato de ajo, si en polvo, extracto, aceite o tabletas es el más efectivo. Así que no se recomienda fiar una reducción de los niveles de colesterol a la ingesta de ajo.

10- ¿Ajo para controlar la presión sanguínea?

Al parecer el sulfuro que contiene este vegetal estimula la producción de ácido nítrico en las venas, lo que relaja y mejora su elasticidad y permite un paso más fluido de la sangre.

Según un estudio publicado por el Diario Europeo de Nutrición Clínica, los sujetos que lograron una significante reducción de la presión sanguínea habían tomado entre 480 y 960 miligramos de ajo.

Finalmente, algunos expertos aconsejan tomar un diente o dos en ayunas durante algunos días o semanas según las necesidades, pero advierten que nunca debe tomarse como sustituto de ningún fármaco.