¿Cómo saber si mi hijo tiene una pérdida auditiva?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El oído es uno de los órganos más delicados del cuerpo y la pérdida de su funcionamiento es uno de los factores que se pueden identificar en los niños desde temprana edad, por eso los especialistas instan a los padres a estar alertas en todas las etapas del crecimiento.



Existen dos tipos de pérdidas de audición: la conductiva -que es cuando hay un factor externo obstaculizando el conducto auditivo- y la pérdida neurosensorial -que sucede cuando el daño se ubica a lo interno del oído-. En ambos tipos, el daño puede ser temporal o permanente.

Factores de alerta:

1. El niño se sienta cerca del televisor, incluso si el volumen del mismo está alto

2. Habla fuerte cuando no hay necesidad de hacerlo

3. No reacciona inmediatamente cuando otra persona le está hablando

4. Pide que le repitan las cosas cuando habla por teléfono

5. No parece disfrutar los efectos musicales en los dibujos animados como otros niños

Causas:

1. Exposición a altos volúmenes:

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), el oído humano puede tolerar hasta 55 decibeles de ruido, sin ningún daño a su salud, pero en el caso de los niños es recomendable procurar exponerlos a volúmenes aún menores.

2. Limpiar el conducto auditivo con objetos no aptos:



Los especialistas recomiendan no usar hisopos para limpiar los oídos, pues según algunos reportes hay casos en donde lejos de retirar la cera que el oído produce naturalmente, la han empujado hasta el fondo del conducto auditivo, lo cual podría ser perjudicial.



3. Exposición al agua:



Una de las pérdidas auditivas más comunes surge cuando una infección bacteriana se propaga por el conducto auditivo tras haber retenido agua durante mucho tiempo, lo que puede ocasionar pérdida de audición temporal.



En otros casos, la pérdida de la capacidad auditiva obecede a factores hereditarios, por lo que independientemente de la causa, se aconseja visitar a un especialista en otorrinolaringología para un chequeo oportuno.