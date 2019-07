Rompa el hábito, hay un ejercicio para cada quien

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La garantía para gozar de una vida más saludable va de la mano con el ejercicio. No importa si este llega a su vida después de los años o no se considere un deportista innato. La clave es comenzar y hacer una rutina diaria, sin importar que sea corta.



El ejercicio aporta al cuerpo más cantidades de calcio para los huesos, ayuda a quemar calorías, previene el estrés y el insomnio, se tiene mejor agilidad y flexibilidad, y la circulación se ve beneficiada, así que... ¿por qué no hacer un esfuerzo?



Es importante vincular el cambio de una forma pausada, poco a poco ir aumentando las jornadas y la intensidad para así ir acostumbrando al cuerpo a funcionar bajo estos parámetros. De lo contrario, puede que se cause algún tipo de lesión, por esto lo mejor es tomarlo con calma.



Al ir logrando que el cuerpo se acostumbre al ejercicio será casi inmediato encontrar resultados. La capacidad tranquilizante, afrodisíaca, laxante y lubricante de las articulaciones y regeneradora de los huesos que tiene la actividad física será palpable sin lugar a dudas.



A esto se le suma que está comprobado que las personas que siguen una rutina física tienen menos dolores de cabeza, de espalda, de articulaciones y sufren menos de desórdenes intestinales y de sueño. Todo esto ligado a una vitalidad que se refleja directamente en la energía sexual.



¿Qué ejercicio escoger?

Para empezar, lo mejor es hacer ejercicios de estiramiento (estirar dedos, manos, pies, tobillos, rodillas y piernas) y reemplazar el ascensor por las escaleras. De esta manera se comienza a reactivar la actividad muscular. Cuando hayan pasado un par de semanas puede pensar en tomar otra alternativa. Estas son algunas de las más adecuadas:



-Natación

Ayuda a moldear la figura (combate la flacidez), desarrolla la capacidad pulmonar, mejora la circulación y refuerza el trabajo del sistema inmunológico.



-Caminar

Activa todos los sistemas del organismo. También se logra obtener una buena figura. Lo ideal es hacerlo a un buen paso e ir aumentando progresivamente las distancias.



-Yoga

Este deporte ayuda a flexibilizar todo el cuerpo, a relajarse y sirve como una terapia contra el estrés. A esto se le suma que es excelente a la hora de combatir el insomnio, alivia la ansiedad y regula la presión arterial.



-Aeróbicos

Los aeróbicos sirven para darle elasticidad al cuerpo. También son muy buenos para revitalizar el ritmo cardíaco.



-Ciclismo

Favorece el aparato respiratorio y cardiovascular. Además ayuda a tornear las pantorrillas, las caderas y los glúteos.



-Pesas

Hacer ejercicio con pesas reduce el estrés y ayuda a dormir mejor, así como a perder grasa, quemar calorías, adquirir fuerza y fortalecer los huesos. Además, mejora la resistencia y la capacidad cardiovascular.



Ahora es su turno de escoger el que más se acople a sus necesidades. Y no olvide que hacer ejercicio de forma constante le dará una mejor calidad de vida. A cualquier edad, la actividad física es la puerta abierta hacia un día a día más tranquilo y sano, sin dejar de lado el hecho de que lucir un físico más armonioso no le va mal a nadie.