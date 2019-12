¿Cuánto alcohol es suficiente?

Maritza Núñez

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las fiestas navideñas se prestan para no medir los excesos en cuanto a comidas y bebidas alcohólicas.



Dos factores que sin duda pueden acarrear serios problemas a su salud. Para que se haga una idea, la nutrióloga Kenia Robles aclara que una cerveza tiene 354 miligramos, que equivalen a 152 calorías.



Por consiguiente, una persona que consume un aproximado de cinco cervezas estará ingiriendo 760 calorías, cifra que puede aumentar en un lapso de dos a tres horas.



Más alarmante resulta para la nutrióloga el hecho de que en esta temporada las bebidas van acompañadas de la tradicional gastronomía navideña, por ejemplo los nacatamales, que por sí solos contienen más de 500 calorías.





El menú navideño de por sí contiene miles de calorías, no las aumente con las bebidas alcohólicas.





“Pero las personas no solo se comen uno al día, algunos lo hacen más de una vez y lo acompañan con una cerveza u otra bebida alcohólica, aumentando considerablemente el nivel de calorías en su cuerpo”, explica Robles, quien hace un llamado enérgico sobre todo a las personas que padecen enfermedades crónicas no transmisibles para que guarden la cordura en estas fechas y no se dejen llevar por el consumismo excesivo tanto de los alimentos como de las bebidas pues estas elevan la presión arterial y, por ende, esto conlleva a otras serias consecuencias.



Lea estas recomendaciones

En primer lugar lo ideal es alternar las bebidas con agua, es decir, por cada trago de licor u otro o cerveza ingiera agua, esto ayudará a saciarse más rápido y reducirá el deseo de seguir consumiendo alcohol.



Evite mezclar bebidas. Defina antes de comenzar qué tomará, así tendrá mayor control de cantidad de alcohol que estará consumiendo.



No beba con el estómago vacío, esto facilita que el alcohol llegue más rápido al torrente sanguíneo precipitando su efecto y provocando mayores efectos secundarios (mareos, vómitos, dolor de cabeza, entre otros).



Recuerde que el objetivo de la Navidad es disfrutar y compartir entre familia y amigos, no intoxicarse con bebidas, es por ello que la recomendación es optar por aquellas bebidas o cocteles que contengan menos alcohol.



Opte por otras alternativas

Existen otras alternativas de bebidas que puede consumir con menos riesgos en esta temporada. Según la nutrióloga, una de ellas es el champán, que contiene 75 calorías por cada 100 miligramos, por otro lado está la sidra, esta contiene 49 calorías por cada 100 miligramos y en última instancia se encuentra la sangría, que contiene 96 calorías por cada 100 miligramos; claro está, todas se deben consumir con moderación y como un complemento de las comidas.



La experta

“Si consume bebidas al día siguiente procure una alimentación liviana, evite el recalentado del día anterior y trate de hacer algún tipo de actividad física para quemar las calorías ganadas”. Kenia Robles/ Especialista en nutrición/ 9996-6567.