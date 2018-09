Así debe lucir tu barba con estos consejos

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Una moda que llegó para quedarse en Honduras hace un par de años sigue siendo la sensación en la mayoría de los hombres que poseen barba o vello facial.



Sin embargo, no se trata de andar una gran cantidad de pelo en la cara, sino darle el tratamiento y estilo más adecuado de acuerdo a tu rostro, para no proyectar una imagen desaliñada ante los demás.



Sin importar lo largo o corto que quieras lucir esta moda, debes tener en cuenta que al igual que el cabello de tu cabeza, debes tener ciertos cuidados y accesorios para evitar problemas cutáneos.



Aquí algunos consejos:

- La hidratación es importante para evitar la salida de caspa y los malos olores

- Para los que gustan una gran barba, debes afeitar la parte de los pómulos para que no te veas como un indigente

- La barba tiene su propio peine, por lo tanto no debes usarlo en el pelo de tu cabeza

- Busca en el comercio los productos específicos para la barba y no para el cabello

- No se puede utilizar una crema de manos en la cara porque el tratamiento que das es completamente distinto.