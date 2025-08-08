Alto a los ataques contra la prensa

Organismos nacionales e internacionales elevan su voz por la campaña de estigmatización contra nueve periodistas y varios medios de comunicación desatada en los últimos días.

En una abierta campaña contra la libertad de expresión, personas o grupos que se cobijan en el anonimato -usando nombres de organizaciones que no existen- colocaron mantas con las fotografías y mensajes contra los periodistas y los medios, a los que acusan de “sicarios de la verdad, armas de desinformación masiva (que) no quieren que se realicen elecciones”.

En mayo, días después de las celebraciones del Día del Periodista, las Fuerzas Armadas usaron las portadas de sus medios digitales para llamar “sicarios de la verdad” a varios periodistas, entre ellos el presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Juan Carlos Sierra.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha alertado que la estigmatización y el amedrentamiento contra periodistas y medios independientes son acciones que profundizan la intolerancia, agravan la polarización y debilitan la democracia, mientras que la Red Centroamericana de Periodistas ha demandado el cese de las intimidaciones y amenazas.

Si bien es cierto que Honduras cuenta con un marco legal que protege la libertad de expresión, la realidad para la prensa y los periodistas es de vulnerabilidad y riesgo constante, lo que ha llevado a ser señalado como uno de los países más peligrosos para el ejercicio de la profesión en el mundo, con más de 100 periodistas y comunicadores sociales asesinados desde el año 2001 a la fecha.Los ataques a la libertad de expresión deben cesar de inmediato, pues además de crear un ambiente de miedo, socavan el derecho a la información y abren la puerta a la corrupción y la impunidad, con un costo muy alto para la democracia.