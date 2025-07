“Hermano, vuelve a casa” es la consigna de varias autoridades del gobierno ante las últimas noticias del Programa de Protección Temporal (TPS), el beneficio migratorio que facilitaba Estados Unidos a ciudadanos de distintos países, entre ellos, Honduras, que fue cancelado el pasado 7 de julio de 2025, decisión que vulnera la situación de más de 50,000 hondureños con ese estatus.

Esto se veía venir dadas las decisiones que ha ido tomando el presidente Donald Trump, pero, lo que llama la atención, es que nosotros, como Estado, no estamos preparados para generar condiciones favorables para estos hondureños. Resulta un poco hipócrita el tipo de decisiones que nuestros gobiernos toman en torno a estos temas. En el gobierno anterior, la ex primera dama resaltó en una intervención que su familia iba a los Estados Unidos pero de manera regular, no con “coyote”. A pesar de ello, fueron múltiples las caravanas humanas de hondureños dejando nuestras fronteras. Con este gobierno es igual de lamentable la situación, estos no reconocen los desafíos que como nación vivimos, los retos considerables que hay en materia de seguridad, y si no me creen, busquen las noticias de las últimas semanas y verán que se han incrementado los índices de extorsión, las masacres, el desempleo y la gran cantidad de negocios que han cerrado. Honduras no tiene condiciones materiales suficientes ni para los que estamos acá, mucho menos para los que se han ido. La situación de Honduras es tal, que la gente sigue creyendo que la mejor opción es abandonar el país.

Provengo de un departamento donde la regla general es que nuestros paisanos ahorren para posteriormente irse del país, y me genera repudio, escuchar declaraciones de funcionarios aseverar que Honduras está mejor. Para los únicos que Honduras está mejor es para ellos que gozan de salarios extravagantes, que andan con seguridad del Estado y se mueven en carros blindados, pero para los que quedaron sin laborar porque las maquilas y las camroneras cerraron, para aquellos que están ahogados con el cobro de la extorsión, para ellos, Honduras no está bien.

Así que, hermano hondureño, si te toca volver a casa, debemos comenzar hablándote con la verdad del país que dejaste hace un tiempo, una vez consciente de esto, podemos decirte que es necesario que se agrupen y hagan sentir su voz de manera organizada, al mismo tiempo, es apremiante que reflexionen su voto, no es justo votar, por aquellos que nos han robado las oportunidades.