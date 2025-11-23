  1. Inicio
Nasry Asfura promete impulsar desarrollo productivo en cierre de campaña en Yoro

El candidato presidencial se desplazó este domingo a varios sectores de la zona norte para realizar cierre de campaña y la noche del sábado lo realizó en la capital

  • 23 de noviembre de 2025 a las 16:33
Nasry “Papi” Asfura estuvo ayer en Arenal, Yoro, donde realizó el cierre de campaña, acompañado de centenares de seguidores de la zona norte del país.

 FOTO: EL HERALDO

Arenal, Yoro- El candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry “Tito”, Asfura, realizó el cierre de campaña en el municipio de Arenal, departamento de Yoro, donde prometió “impulsar el desarrollo productivo y la descentralización”.

En una reunión marcada por el entusiasmo de las estructuras locales del Partido Nacional, “Papi a la Orden” acompañó al candidato a alcalde Carlos Darío Romero en un encuentro que reafirmó la visión de convertir a este municipio en un polo de desarrollo agroproductivo en el norte del país.

Arenal apuesta a fortalecer su economía mediante el impulso al agro, la ganadería y la agricultura, sectores que han sostenido por décadas a las familias del municipio. En concordancia con el plan de gobierno “Honduras, vamos a estar bien”, “Papi a la Orden” reiteró que la descentralización permitirá a los municipios acceder a mejores herramientas para ejecutar obras de impacto directo en la vida de la gente.

“Voy a ser el presidente de Honduras”: Nasry Asfura en el cierre de campaña

Además, prometió la pavimentación de sus principales calles, la construcción del puente de acceso al municipio y la mejora general de la red vial forman parte de las prioridades establecidas para dinamizar la producción local y garantizar mayor conectividad.

A eso se suma el fortalecimiento de los servicios de salud y educación, pilares fundamentales del modelo de descentralización que impulsa el candidato presidencial.

El presidenciable nacionalista también visitó el municipio de Olanchito, donde estuvo acompañado del candidato a alcalde Juan Carlos Molina Pinto, donde centenares de seguidores, brindaron su apoyo a “Papi a la Orden”.

Nasry Asfura cierra campaña arropado por su familia y una marea de simpatizantes nacionalistas

La noche del sábado, también se llevó a cabo el cierre de campaña en la capital, donde miles de personas dieron el respaldo al candidato del Partido Nacional y al candidato a la alcaldía del Distrito Central, Juan Diego Zelaya y a los 23 candidatos a diputados por Francisco Morazán.

Cierre de campaña

En el cierre de campaña en la capital, Juan Diego Zelaya acompañó a “Papi a la Orden”, junto a miles de personas de Tegucigalpa, Comayagüela y las aldeas, enviando un mensaje de fuerza, fe y esperanza para la ciudad.

Se recordó que esta ciudad “de buen corazón” ha estado “al borde del infarto, atrapada en un profundo bache de caos y lentitud. Eso se termina hoy. El compromiso es claro: pasar del caos al orden y devolverle el movimiento a la capital”.

Zelaya enfatizó que “Honduras ya despertó y nadie va a venir a imponer ningún plan Venezuela para Honduras; se van de la presidencia, del Congreso y de la alcaldía”.

El mensaje destacó el trabajo conjunto con “Papi a la Orden”, su experiencia y su amor por Tegucigalpa, con el compromiso de construir una alcaldía aún mejor que la realizada en su gestión, con más orden, más ejecución y más resultados.

Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

Ver más
