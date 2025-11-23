Nasry Asfura promete impulsar desarrollo productivo en cierre de campaña en Yoro

Arenal, Yoro- El candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry “Tito”, Asfura, realizó el cierre de campaña en el municipio de Arenal, departamento de Yoro, donde prometió “impulsar el desarrollo productivo y la descentralización”. En una reunión marcada por el entusiasmo de las estructuras locales del Partido Nacional, “Papi a la Orden” acompañó al candidato a alcalde Carlos Darío Romero en un encuentro que reafirmó la visión de convertir a este municipio en un polo de desarrollo agroproductivo en el norte del país. Arenal apuesta a fortalecer su economía mediante el impulso al agro, la ganadería y la agricultura, sectores que han sostenido por décadas a las familias del municipio. En concordancia con el plan de gobierno “Honduras, vamos a estar bien”, “Papi a la Orden” reiteró que la descentralización permitirá a los municipios acceder a mejores herramientas para ejecutar obras de impacto directo en la vida de la gente.

Además, prometió la pavimentación de sus principales calles, la construcción del puente de acceso al municipio y la mejora general de la red vial forman parte de las prioridades establecidas para dinamizar la producción local y garantizar mayor conectividad. A eso se suma el fortalecimiento de los servicios de salud y educación, pilares fundamentales del modelo de descentralización que impulsa el candidato presidencial. El presidenciable nacionalista también visitó el municipio de Olanchito, donde estuvo acompañado del candidato a alcalde Juan Carlos Molina Pinto, donde centenares de seguidores, brindaron su apoyo a "Papi a la Orden".

La noche del sábado, también se llevó a cabo el cierre de campaña en la capital, donde miles de personas dieron el respaldo al candidato del Partido Nacional y al candidato a la alcaldía del Distrito Central, Juan Diego Zelaya y a los 23 candidatos a diputados por Francisco Morazán.

Cierre de campaña