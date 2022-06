Video: Tren se descarrila y deja al menos tres muertos y decenas de heridos en Missouri

MISSOURI, ESTADOS UNIDOS.- Tres muertos y varias personas heridas es el saldo que deja hasta el momento el descarrilamiento de varios vagones del tren que viajaba de Los Ángeles a Chicago, tras chocar contra un camión en un cruce ferroviario en una zona rural de Missouri.

El accidente ocurrió en el tramo de Mendom, Missouri, cuando unos ocho vagones de la locomotora, con 243 pasajeros a bordo, se descarriló luego de que se atravesó una volqueta en las vías.

LEA: Estampida en desfile del Orgullo en Nueva York al confundir fuegos artificiales con disparos

De acuerdo con The Associated Press (AP), tres pasajeros fueron trasladados de la escena al Hospital Universitario de Columbia, dijo el portavoz del hospital, Eric Maze, quien no tenía información sobre sus condiciones médicas.

El gobernador del estado de Missouri, Mike Parson, dijo que el personal de Seguridad Pública del estado ya se encuentra en el lugar brindando atención a los pasajeros del tren 4 de la empresa Amtrak.

Además: Cuatro muertos y varios heridos deja colapso de una gradería en corrida de toros en Colombia