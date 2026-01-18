Trump envía ayuda a Chile para combatir incendios forestales

Santiago de Chile, Chile.- El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, anunció este domingo que el presidente Donald Trump confirmó el envío de ayuda a Chile para colaborar en el trabajo contra los incendios forestales de las regiones sureñas de Ñuble y Biobío, que han dejado 16 personas fallecidas y miles de evacuadas.“El presidente Trump me ha autorizado a apoyar a Chile con una donación de asistencia para enfrentar los incendios forestales”, escribió en su cuenta de X. “En los momentos más difíciles, Estados Unidos acompaña a Chile con acciones concretas para proteger las comunidades, vidas y recursos naturales”, agregó el diplomático. Desde el sábado en las dos regiones del sur del país queman varios incendios que siguen activos y cuya extinción se prevé compleja por las condiciones climáticas de las próximas horas. Una de las zonas más afectadas es la comuna de Penco, en la región de Biobío, unos 500 kilómetros al sur de la capital.

Las fiscalías de ambas regiones anunciaron este domingo el inicio de las indagaciones para determinar el origen de los fuegos: "Anoche (sábado) nos fuimos enterando de la envergadura de esta catástrofe, disponiendo diligencias de investigación inmediatamente", indicó la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena. El presidente, Gabriel Boric, declaró este domingo el Estado de Catástrofe en las zonas afectadas y viajó a la ciudad de Concepción, capital del Biobío, para reunirse con las autoridades locales y evaluar la situación. Por su abrupta topografía, sus extensos bosques y su clima, Chile siempre ha tenido incendios, pero su frecuencia e intensidad aumentó a partir de 2010. El cambio climático, la megasequía que dura más de una década y la expansión de la llamada 'interfaz urbano-rural' (zonas donde se mezclan vegetación combustible y edificaciones) han contribuido a ello, según los expertos.