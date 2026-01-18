La caótica escena en Chile, que amanece consumida por las llamas

El amanecer revela la magnitud del desastre en el sur de Chile, con extensas áreas calcinadas tras los incendios forestales que ya dejan 16 víctimas mortales.
Vecinos de Penco observan los restos humeantes de viviendas y bosques luego de una noche marcada por evacuaciones masivas.
Brigadistas de Conaf trabajan contrarreloj para contener los focos activos en la región del Biobío.
El humo cubre calles y cerros en comunas del sur chileno tras el avance imparable del fuego.
Equipos de emergencia recorren zonas afectadas al amanecer, en medio de un escenario de destrucción y cenizas.
Vehículos afectados por incendios forestales este domingo, en Penco por incendios forestales que siguen activos en del sur de Chile, las regiones de Ñuble y Biobío.
Un hombre observa casas afectadas por incendios forestales este domingo, en Penco (Chile). Un total de 16 personas fallecidas dejaron varios incendios forestales.
Bomberos trabajan apagando el fuego en una casa afectada por los incendios forestales este domingo, en Penco (Chile).
El viento Puelche avivó las llamas durante la madrugada, dificultando las labores de extinción.
Viviendas reducidas a escombros reflejan el impacto de los incendios forestales en áreas urbano-rurales.
Carreteras cubiertas de humo y ceniza complican el acceso de los equipos de rescate.
La luz del amanecer deja al descubierto un paisaje devastado por los incendios que golpean el sur de Chile.