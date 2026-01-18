  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías mundo

La caótica escena en Chile, que amanece consumida por las llamas

Al amanecer, el panorama era caótico en comunas como Penco, con miles de hectáreas quemadas, alertas de emergencia activas y Estado de Catástrofe decretado por el presidente Gabriel Boric.

  • Actualizado: 18 de enero de 2026 a las 13:01
La caótica escena en Chile, que amanece consumida por las llamas
1 de 12

El amanecer revela la magnitud del desastre en el sur de Chile, con extensas áreas calcinadas tras los incendios forestales que ya dejan 16 víctimas mortales.

 Foto: EFE.
La caótica escena en Chile, que amanece consumida por las llamas
2 de 12

Vecinos de Penco observan los restos humeantes de viviendas y bosques luego de una noche marcada por evacuaciones masivas.

 Foto: EFE.
La caótica escena en Chile, que amanece consumida por las llamas
3 de 12

Brigadistas de Conaf trabajan contrarreloj para contener los focos activos en la región del Biobío.

 Foto cortesía: Redes.
La caótica escena en Chile, que amanece consumida por las llamas
4 de 12

El humo cubre calles y cerros en comunas del sur chileno tras el avance imparable del fuego.

 Foto: EFE.
La caótica escena en Chile, que amanece consumida por las llamas
5 de 12

Equipos de emergencia recorren zonas afectadas al amanecer, en medio de un escenario de destrucción y cenizas.

 Foto: EFE.
La caótica escena en Chile, que amanece consumida por las llamas
6 de 12

Vehículos afectados por incendios forestales este domingo, en Penco por incendios forestales que siguen activos en del sur de Chile, las regiones de Ñuble y Biobío.

 Foto: EFE.
La caótica escena en Chile, que amanece consumida por las llamas
7 de 12

Un hombre observa casas afectadas por incendios forestales este domingo, en Penco (Chile). Un total de 16 personas fallecidas dejaron varios incendios forestales.

 Foto: EFE.
La caótica escena en Chile, que amanece consumida por las llamas
8 de 12

Bomberos trabajan apagando el fuego en una casa afectada por los incendios forestales este domingo, en Penco (Chile).

Foto: EFE.
La caótica escena en Chile, que amanece consumida por las llamas
9 de 12

El viento Puelche avivó las llamas durante la madrugada, dificultando las labores de extinción.​​​​​

 Foto: EFE.
La caótica escena en Chile, que amanece consumida por las llamas
10 de 12

Viviendas reducidas a escombros reflejan el impacto de los incendios forestales en áreas urbano-rurales.

 Foto: EFE.
La caótica escena en Chile, que amanece consumida por las llamas
11 de 12

Carreteras cubiertas de humo y ceniza complican el acceso de los equipos de rescate.​​​​​

 Foto cortesía: Diario El Peruano.
La caótica escena en Chile, que amanece consumida por las llamas
12 de 12

La luz del amanecer deja al descubierto un paisaje devastado por los incendios que golpean el sur de Chile.

 Foto cortesía: Lucas Aguayo/ UNO NOTICIAS / Pablo Ovalle Isasmendi
Cargar más fotos