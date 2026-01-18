Perú expresa "sus más sentidas condolencias" a Chile por víctimas de incendios

Lima, Perú.- El Gobierno de Perú expresó este domingo a Chile "sus más sentidas condolencias" por las víctimas mortales que han dejado los incendios forestales desatados en las regiones de Bio Bio y Ñuble, en el sur del país vecino.

"El Perú expresa sus más sentidas condolencias al Gobierno y al pueblo de la República de Chile por la lamentable pérdida de vidas humanas ocurrida en las regiones del Biobío y Ñuble, y hace llegar su solidaridad a las familias de las víctimas ante esta emergencia", señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

Añadió que el Consulado General de Perú en Santiago "se mantiene alerta" y realiza "un estrecho seguimiento" a esta situación, ante cualquier requerimiento de asistencia de ciudadanos peruanos.