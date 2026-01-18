Ya son 16 los muertos: las apocalípticas imágenes de los incendios forestales en Chile

Desde la noche del sábado las condiciones climáticas han sido adversas para enfrentar los fuegos. Además de las altas temperaturas, el fenómeno conocido como "viento Puelche", un viento seco y cálido que sopla desde la cordillera de los Andes hacia los valles y la costa ha complicado las tareas de extinción porque produce un aumento de la temperatura y una caída de la humedad.