Vaticano intentó negociar el exilio de Maduro para evitar violencia en Venezuela

Ciudad del Vaticano.- El secretario de Estado, Pietro Parolin, confirmó que el Vaticano trabajó para conseguir una solución "que evitara cualquier derramamiento de sangre, también un acuerdo con (Nicolás) Maduro y otros representantes del régimen, pero esto no fue posible". "Habíamos intentado lo que también apareció en algunos periódicos", dijo Parolin en la tarde del sábado al margen de un acto en referencia indirecta a lo que escribió el Washington Post sobre su intervención para conseguir un salvoconducto para Nicolás Maduro, antes de que fuera detenido por Estados Unidos

Y agregó: "Siempre apoyamos una solución pacífica, pero también nosotros nos hemos encontrado ante un hecho consumado, ante una situación de hecho". Explicó que ahora la situación en el país "es de gran incertidumbre" y deseó "evolucione hacia la estabilidad, hacia una recuperación económica porque la situación es muy precaria, la gente sufre". El 'número dos' del Vaticano también afirmó que ahora "es necesaria una democratización del país".