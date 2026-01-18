  1. Inicio
Vaticano intentó negociar el exilio de Maduro para evitar violencia en Venezuela

La Santa Sede confirmó que trabajó en una solución negociada que incluía un posible exilio de Nicolás Maduro para evitar un derramamiento de sangre en Venezuel

El secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, reveló que la Santa Sede buscó un acuerdo con el régimen de Nicolás Maduro que permitiera una salida pacífica de la crisis venezolana.

 Foto: Agencia EFE

Ciudad del Vaticano.- El secretario de Estado, Pietro Parolin, confirmó que el Vaticano trabajó para conseguir una solución "que evitara cualquier derramamiento de sangre, también un acuerdo con (Nicolás) Maduro y otros representantes del régimen, pero esto no fue posible".

"Habíamos intentado lo que también apareció en algunos periódicos", dijo Parolin en la tarde del sábado al margen de un acto en referencia indirecta a lo que escribió el Washington Post sobre su intervención para conseguir un salvoconducto para Nicolás Maduro, antes de que fuera detenido por Estados Unidos

María Corina Machado pidió al papa interceder por los presos y la transición de Venezuela

Y agregó: "Siempre apoyamos una solución pacífica, pero también nosotros nos hemos encontrado ante un hecho consumado, ante una situación de hecho".

Explicó que ahora la situación en el país "es de gran incertidumbre" y deseó "evolucione hacia la estabilidad, hacia una recuperación económica porque la situación es muy precaria, la gente sufre".

El 'número dos' del Vaticano también afirmó que ahora "es necesaria una democratización del país".

Papa León XIV se reúne con cientos de pobres y un grupo de transexuales latinoamericanas

Aunque Parolin no dio detalles, el diario The Washington Post publicó el pasado 9 de enero que el Estado pontificio habría tratado de negociar una oferta de asilo en Rusia para el presidente venezolano.

El papa León XIV ha aludido en varias ocasiones a la crisis en Venezuela, la última este viernes durante su largo discurso ante el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, cuando pidió que se respete la voluntad del pueblo venezolano y se busquen soluciones pacíficas alejadas de "intereses partidistas".

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

