¿Puede Donald Trump quedarse con la medalla del Nobel que María Corina Machado le entregó?

Fue la misma líder opositora venezolana, María Corina Machado, quien entregó la medalla del Premio Nobel de la Paz al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una reunión en la Casa Blanca, lo que ha abierto una serie de interrogantes sobre el significado y las implicaciones de ese gesto.
En una fotografía difundida por medios internacionales se ve el momento de la entrega, y muchos se preguntan: ¿por qué lo hizo y qué consecuencias tiene esta acción?
Momento en que la hija de Machado recibió el premio. El obsequio de la medalla ha generado dudas legales sobre su titularidad: si la insignia ahora pertenece a Trump a título personal o si debe considerarse propiedad del Gobierno de Estados Unidos o de alguna institución oficial.
Machado entregó la medalla que ella había ganado en 2025 durante su primera reunión con Trump, definiendo el gesto como una muestra de “gratitud” por lo que consideró el apoyo estadounidense en la caída de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026.
Fuentes oficiales informaron que Trump pretende conservar la medalla, un galardón que él mismo ha reivindicado durante años como merecido por su desempeño en política internacional, aunque el Premio Nobel no le fue otorgado oficialmente.
El Instituto Nobel Noruego y el Comité del Nobel han sido muy claros: una vez anunciado un Premio Nobel, este no puede revocarse, compartirse ni transferirse a otra persona, aunque el objeto físico pueda cambiar de manos.
Esto significa que, aunque Trump tenga ahora en su poder la medalla, no adquiere el título de ganador del Premio Nobel de la Paz, que permanece históricamente ligado a María Corina Machado según los estatutos del premio
La Constitución de Estados Unidos prohíbe que altos funcionarios acepten regalos o títulos de gobiernos o mandatarios extranjeros sin autorización del Congreso, lo cual añade otra capa de complejidad sobre cómo debe considerarse este obsequio desde la perspectiva legal estadounidense.
En casos de regalos de particulares o figuras no gubernamentales, las reglas son más flexibles, aunque siempre se vigila que no existan conflictos de interés o favores oficiales relacionados con esos presentes.
Trump, en una publicación de su cuenta oficial de Truth Social, dijo que fue "un gran honor" conocer a Machado y que le "obsequió" la insignia del premio debido al "trabajo" que ha realizado durante su gestión.