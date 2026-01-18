“Vuela alto, mi amor”: pareja de Litzy Espinoza, joven que murió tras someterse a una cesárea

Litzy Espinoza formaba una linda familia junto a su pareja, Wilmer. Ya tenían una hija de aproximadamente 7 años de edad y esperaban a su segunda bebé, quien sí logró sobrevivir.
Litzy Espinoza fue despedida por una gran multitud de personas, luego de haber sido velada en la Parroquia San Pedro Apóstol.
Litzy falleció luego de haber sido sometida a una cesárea en el municipio de Villa Sandino, departamento de Chontales, en el país hermano Nicaragua. La noticia ha trascendido fronteras. Su bebé sí logró sobrevivir.
Tras la tragedia, su pareja Edwin ha comenzado a compartir varios recuerdos juntos, ya que mantenían una relación de más de seis años.
“Vuela alto, mi amor”, publicó el joven en su cuenta de TikTok, donde compartió varias fotografías junto a Litzy Espinoza.
“Yo cuidaré a nuestras princesas”, escribió el joven al compartir una imagen de su hija recién nacida. Se ha mantenido activo en redes sociales, difundiendo detalles del último adiós al “amor de su vida”.
La víctima, originaria del barrio Sebastián, falleció por complicaciones médicas durante el procedimiento para dar a luz, según confirmaron médicos a medios locales.
Litzy Espinoza dio a luz a una hermosa niña que, pese al doloroso desenlace, logró sobrevivir.
Una gran multitud de personas se despidieron de ella. En redes sociales, la joven se mostraba muy feliz por convertirse nuevamente en madre, compartiendo varias sesiones de fotos durante su embarazo.
La hija de Litzy Espinoza se encuentra estable, mientras sus familiares enfrentan el profundo impacto de la irreparable pérdida de la joven madre.