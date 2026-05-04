Un tiroteo cerca de la Casa Blanca deja dos heridos, incluido un menor de edad

Washington, Estados Unidos.- Un enfrentamiento a tiros este lunes cerca de la Casa Blanca entre un hombre armado y agentes del Servicio Secreto dejó heridos al sospechoso y a un transeúnte menor de edad que se encontraba en la zona.

El tiroteo ocurrió en la intersección de la calle 15 y la avenida Independencia, en Washington, pocos minutos después de que el convoy del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, pasara por el área, aunque las autoridades no ven indicios de que ambos hechos estén relacionados.

El incidente se produjo cuando agentes de paisano del Servicio Secreto que patrullaban el perímetro exterior del complejo presidencial detectaron a un sospechoso que parecía portar un arma de fuego, informó el subdirector de la agencia, Matt Quinn, en rueda de prensa.