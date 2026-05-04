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Señalan a Ricardo Anaya de tocamientos indebidos a mujer en palenque de Aguascalientes

Un video captó a Ricardo Anaya colocando su mano en una zona íntima de una joven mientras posaban para una foto en un palenque de Aguascalientes

  • Actualizado: 04 de mayo de 2026 a las 09:01
Señalan a Ricardo Anaya de tocamientos indebidos a mujer en palenque de Aguascalientes

Durante un concierto de Christian Nodal, el excandidato presidencial fue señalado por presuntos tocamientos inapropiados a una mujer en Aguascalientes.

 Foto: redes sociales

México.- El excandidato presidencial, Ricardo Anaya, se encuentra en el ojo del huracán por presunto acoso a una mujer en un palenque de Aguascalientes, durante la presentación del cantante Christian Nodal para una noche de fiesta.

De acuerdo con el reporte de medios mexicanos, Anaya llegó al evento escoltado, por lo que no tardó en ser reconocido. Inclusive saludó a los asistentes y posó para fotografías.

En las imágenes se ve cómo, al posar junto a una joven, la mano izquierda de Ricardo Anaya se coloca en una zona íntima del cuerpo de la mujer. El contacto no parece accidental: la mano permanece, se acomoda y realiza un movimiento que ha generado preguntas sobre su intención.

Las imágenes siguen causando revuelo en redes sociales.

Las imágenes siguen causando revuelo en redes sociales.

 (Captura de pantalla)

Llama la atención que la joven no reaccionó de forma visible en ese momento. Eso ha abierto otro debate: si no se dio cuenta, si quedó paralizada o si simplemente le pareció normal por el roce en medio de tanta gente.

Quienes difundieron el material aclararon que su trabajo es mostrar los hechos, sin emitir juicios. Aun así, calificaron el momento como "incómodo" y señalaron que abre una discusión necesaria sobre el respeto y los límites en espacios públicos

El video sigue circulando y las críticas no se detienen. "Un hombre corrupto, blanqueador de dinero y ahora incluso un abusador sexual". "El panista Ricardo Anaya es un acosador". "Juicio político para Ricardo Anaya". Corrupto, ladrón, violentador de mujeres", son solo algunos de los comentarios de usuarios en redes sociales.

Sin embargo, el político Ricardo Anaya todavía sigue sin pronunciarse sobre esta reciente polémica que lo rodea.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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