EE UU provoca sismo político en México al acusar a gobernador de Sinaloa de narcotráfico

Ciudad de México, México.- Un sismo político de enorme magnitud ha provocado este miércoles en México la acusación de EE.UU. contra el gobernador del estado de Sinaloa (noreste), el oficialista Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios por narcotráfico y presuntos nexos con el Cartel de Sinaloa. En medio de una polémica debido a la presunta presencia, y posterior muerte hace unos días, de dos supuestos agentes de EE.UU. en el estado de Chihuahua, fronterizo con Estados Unidos, para una operación contra el narcotráfico, el Departamento de Justicia de EE.UU. agitó aún más las relaciones bilaterales. La decisión del fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, de abrir una investigación por conspirar estos funcionarios con líderes del Cartel de Sinaloa para importar presuntamente ingentes cantidades de heroína, cocaína o fentanilo a Estados Unidos a cambio de apoyo político, supone el mayor golpe reciente de Washington contra políticos de México.

La acusación vincula formalmente a Rocha Moya y otros nueve funcionarios de alto nivel en Sinaloa por delitos de narcotráfico y armas, en un caso que los enlaza directamente con el Cartel de Sinaloa y, en particular, con la facción de Los Chapitos. Según la acusación, los implicados habrían protegido operaciones del cartel, facilitando información sensible y permitido el transporte de drogas hacia Estados Unidos, a cambio de sobornos millonarios. Tras dar a conocer la información, la embajada de Estados Unidos en México respaldó la acusación presentada en Nueva York contra de Rocha Moya y otros nueve funcionarios implicados en una "presunta conspiración" con líderes del Cartel de Sinaloa para importar grandes cantidades de narcóticos a EE.UU. a cambio de apoyo político y sobornos. Por su parte, Rocha Moya rechazó "categórica y absolutamente" las imputaciones, al señalar que carecen "de veracidad y fundamento", y acusó de que se trata de un "ataque" a su persona y al movimiento político que encabeza la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, quien por el momento ha guardado silencio.

"No pasará nada", dice gobernador