Grupo armado la sacó de su repostería: hallan con vida a influencer Carmiña Castro en Sinaloa

El caso ocurre en un contexto de escalada de violencia en Sinaloa, donde desde septiembre de 2024 existe una pugna entre Los Chapitos y Los Mayos, que ha causado más de 1.800 muertos y más 2.400 desapariciones forzadas, según cifras de la ONG Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP). EFE