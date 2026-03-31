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Grupo armado la sacó de su repostería: hallan con vida a influencer Carmiña Castro en Sinaloa

Hasta el momento se desconoce el motivo por el cual la creadora de contenido mexicana Carmiña Castro fue privada de su libertad; se informó que su estado de salud es estable

  • Actualizado: 31 de marzo de 2026 a las 12:49
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La creadora de contenido mexicana Carmiña Castro Salazar fue localizada con vida este martes en Culiacán, capital del estado de Sinaloa (noroeste), luego de haber sido reportada como desaparecida días antes.

 Foto: Redes sociales
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Autoridades de Sinaloa confirmaron su localización, según reportes de medios locales, aunque hasta el momento no se ha difundido un comunicado oficial con más detalles sobre las circunstancias de su hallazgo ni sobre posibles responsables.

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La joven, de 29 años, había sido reportada como desaparecida el pasado 29 de marzo, tras presuntamente haber sido privada de la libertad por un grupo armado mientras se encontraba en su negocio de repostería, en la zona norte de la ciudad.

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Testigos señalaron que los sujetos la obligaron a subir a un vehículo y se retiraron del lugar.

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Según los primeros reportes, Castro Salazar fue hallada en el sector oriente de Culiacán y se encuentra en buen estado de salud.

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Medios locales señalan que la joven habría sido liberada horas después de su retención, aunque las autoridades no han explicado los hechos.

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El caso generó amplia difusión en redes sociales, donde familiares, colectivos y usuarios compartieron fichas de búsqueda para dar con su paradero.

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Castro Salazar es también conocida como 'Rosa Dely' y genera contenido en redes sociales gracias a su negocio de repostería, a través del cual ofrece productos personalizados para celebraciones especiales.

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El caso ocurre en un contexto de escalada de violencia en Sinaloa, donde desde septiembre de 2024 existe una pugna entre Los Chapitos y Los Mayos, que ha causado más de 1.800 muertos y más 2.400 desapariciones forzadas, según cifras de la ONG Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP). EFE

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Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado sobre detenciones relacionadas con el caso ni sobre las circunstancias en las que ocurrió la localización.

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