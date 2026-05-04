Joseph Vijay, el "Schwarzenegger tamil" que arrasa en urnas en India

Nueva Delhi, India.- La estrella de cine indio C. Joseph Vijay se ha convertido en la gran sorpresa de las elecciones regionales de la India al ganar los comicios en el estado sureño de Tamil Nadu, un triunfo que emula los saltos de la gran pantalla a la política de figuras internacionales como Arnold Schwarzenegger.

Apenas dos años después de anunciar su retiro del cine para entrar en la política, el partido de Vijay, el TVK, consiguió este lunes la mayoría de los 234 escaños de la asamblea estatal, virtualmente asegurando su elección como próximo jefe de Gobierno en uno de los principales motores industriales y polos de manufactura de la India.

La victoria del "Comandante", apodo que Vijay arrastra por sus papeles de héroe de acción, supone un revés para las ambiciones del primer ministro, Narendra Modi, de extender su influencia en un sur históricamente esquivo para su formación. Nacido en una familia de cineastas, Vijay consolidó una carrera de tres décadas como uno de los actores mejor pagados del país antes de lanzar su formación política en 2024 bajo una ideología de "justicia social laica".