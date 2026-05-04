Brote de hantavirus en crucero deja tres muertos, entre ellos dos neerlandeses

Johannesburgo, Sudáfrica.- Los seis afectados por un posible brote de hantavirus en un crucero que partió de Argentina y está frente a Cabo Verde, de los que tres han muerto, incluyen a una pareja neerlandesa -fallecida- y un ciudadano británico -en cuidados intensivos en Johannesburgo-, confirmaron este lunes las autoridades de Sudáfrica, país donde se encuentra también uno de los cadáveres. En un comunicado remitido a EFE este lunes, el Departamento de Salud sudafricano indicó que, "mientras el barco navegaba frente a las costas sudafricanas, algunos de los pasajeros sufrieron graves complicaciones de salud derivadas de lo que en un principio se consideraron infecciones respiratorias agudas graves". El primer paciente era un pasajero de 70 años "que enfermó repentinamente a bordo del barco, durante la travesía desde Ushuaia (ciudad más austral de Argentina) a la isla de Santa Elena (territorio británico en el sur del Atlántico) y presentaba fiebre, dolor de cabeza, dolor abdominal y diarrea", detalló.

El hombre murió finalmente en la isla británica, donde permanecen sus restos a la espera de ser repatriados.La segunda fallecida era su esposa, de 69 años, que "sufrió un desmayo" en el Aeropuerto Internacional OR Tambo de Johannesburgo (norte) "mientras intentaba tomar un vuelo de conexión a su país de origen, los Países Bajos", y murió tras ser trasladada a un centro médico cercano.En cuanto al tercer paciente, detalló el Departamento, se trata de un británico que enfermó mientras el buque viajaba desde Santa Helena a la isla de Ascensión, también británica. "A pesar del tratamiento médico que se le proporcionó en Ascensión, su estado no mejoró y fue necesario evacuarlo a un centro sanitario privado sudafricano en Sandton (Johannesburgo) para recibir tratamiento médico adicional", mientras "sigue en estado crítico de aislamiento", precisó el comunicado. Un caso confirmado por laboratorio Este tercer caso es el único que ha sido confirmado en laboratorio como una infección del hantavirus. El Departamento también señaló que el buque turístico, que se llama MV Hondius y zarpó desde Argentina el pasado 20 de marzo, "transportaba a unos 150 turistas de diversos países" y viajaba en dirección a las islas Canarias (España). En su ruta, el navío pasó también por la Antártida continental, las islas Malvinas, las islas Georgias del Sur, la isla del Ruiseñor y la isla Tristán.El Departamento sudafricano afirmó que está colaborando con el Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles (NICD, en inglés) y las autoridades sanitarias regionales de Johannesburgo "para realizar el rastreo de contactos y detener la posible propagación del virus".