Detienen en Bolivia a dos peruanos con 195 kilos de cocaína en el lago Titicaca

Lima, Perú.-La Armada y la Policía de Bolivia detuvieron a dos ciudadanos peruanos con 195 kilos de clorhidrato de cocaína que transportaban en un bote en el lago Titicaca, informaron fuentes oficiales.

El Ministerio de Defensa y la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico de la Policía publicaron este domingo en sus redes sociales que el operativo fue realizado la noche del viernes cuando intervinieron un bote de madera cerca del municipio boliviano de Ancoraimes, situado a orillas del lago que comparten Bolivia y Perú.

Los agentes confiscaron siete bolsas con un total de 186 paquetes que pesaron 195 kilos de cocaína, según los reportes oficiales.

La Armada destacó que se trata de un "significativo golpe a las estructuras del narcotráfico que operan en esta región estratégica".