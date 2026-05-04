Atropello intencionado deja dos muertos y más de 20 heridos en Alemania

Un atropello múltiple intencionado, cometido presuntamente por un ciudadano alemán de 33 años, causó este lunes dos muertos y 22 heridos en la ciudad de Leipzig, en el este de Alemania.
Según las autoridades, los hechos se produjeron sobre las 16:45 hora local (14:45 GMT), cuando un turismo Volkswagen Taigo penetró en una calle peatonal en el casco histórico de la capital sajona y recorrió entre 300 y 400 metros arrollando a viandantes a su paso.
Todavía no se ha esclarecido por qué el presunto autor, que actuó aparentemente solo, acabó por frenar, pero tras quedarse parado pudo ser detenido de inmediato sin oponer resistencia y ahora se encuentra bajo custodia policial.
"Si decimos atropello múltiple intencionado, nos referimos a un hecho que se comete en un estado de ira frenético, que a menudo va de la mano de inestabilidad psicológica", dijo el ministro del Interior de la región de Sajonia, Armin Schuster.
La fiscalía investigará si éste es el caso, agregó, mientras que la fiscal que ha asumido las pesquisas, Claudia Laube, afirmó que se parte de la hipótesis de asesinato y asesinato en grado de tentativa, junto con otros delitos.
El jefe de la Policía de Leipzig, René Demmler, precisó por su parte que el sospechoso, de nacionalidad alemana, nació en el país hace 33 años y residía en la región, aunque no aclaró si, como habían señalado medios como la cadena de televisión NTV, contaba con antecedentes policiales.
"En base a los datos disponibles, por el momento no se parte de una motivación política o religiosa", señaló la Policía en un comunicado.
Según informaciones de la cadena regional MDR y del diario Leipziger Volkszeitung, el detenido había recibido recientemente el alta de un hospital psiquiátrico y con anterioridad había ejercido como profesor de boxeo en un club de ese deporte en Leipzig.
Teresa, una psicóloga de mediana edad vecina de Leipzig que acudió al lugar del atropello movida por la conmoción, declaró a EFE que lo ocurrido es "impresionante".