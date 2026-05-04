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Atropello intencionado deja dos muertos y más de 20 heridos en Alemania

Un hombre de 33 años embistió con su vehículo una zona peatonal en el centro de la ciudad alemana; investigan posibles trastornos psicológicos, mientras descartan por ahora un móvil político

  • Actualizado: 04 de mayo de 2026 a las 16:24
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Un atropello múltiple intencionado, cometido presuntamente por un ciudadano alemán de 33 años, causó este lunes dos muertos y 22 heridos en la ciudad de Leipzig, en el este de Alemania.

 Foto: Agencia EFE
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Según las autoridades, los hechos se produjeron sobre las 16:45 hora local (14:45 GMT), cuando un turismo Volkswagen Taigo penetró en una calle peatonal en el casco histórico de la capital sajona y recorrió entre 300 y 400 metros arrollando a viandantes a su paso.

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Todavía no se ha esclarecido por qué el presunto autor, que actuó aparentemente solo, acabó por frenar, pero tras quedarse parado pudo ser detenido de inmediato sin oponer resistencia y ahora se encuentra bajo custodia policial.

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"Si decimos atropello múltiple intencionado, nos referimos a un hecho que se comete en un estado de ira frenético, que a menudo va de la mano de inestabilidad psicológica", dijo el ministro del Interior de la región de Sajonia, Armin Schuster.

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La fiscalía investigará si éste es el caso, agregó, mientras que la fiscal que ha asumido las pesquisas, Claudia Laube, afirmó que se parte de la hipótesis de asesinato y asesinato en grado de tentativa, junto con otros delitos.

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El jefe de la Policía de Leipzig, René Demmler, precisó por su parte que el sospechoso, de nacionalidad alemana, nació en el país hace 33 años y residía en la región, aunque no aclaró si, como habían señalado medios como la cadena de televisión NTV, contaba con antecedentes policiales.

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"En base a los datos disponibles, por el momento no se parte de una motivación política o religiosa", señaló la Policía en un comunicado.

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Según informaciones de la cadena regional MDR y del diario Leipziger Volkszeitung, el detenido había recibido recientemente el alta de un hospital psiquiátrico y con anterioridad había ejercido como profesor de boxeo en un club de ese deporte en Leipzig.

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Según informaciones de la cadena regional MDR y del diario Leipziger Volkszeitung, el detenido había recibido recientemente el alta de un hospital psiquiátrico y con anterioridad había ejercido como profesor de boxeo en un club de ese deporte en Leipzig.

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Teresa, una psicóloga de mediana edad vecina de Leipzig que acudió al lugar del atropello movida por la conmoción, declaró a EFE que lo ocurrido es "impresionante".

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