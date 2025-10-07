  1. Inicio
Terremoto de 6,6 sacude Lae, segunda ciudad de Papúa Nueva Guinea; sin alerta de tsunami

Un temblor de magnitud 6,6 sacudió Lae, PNG, a 99 kilómetros de profundidad y a 26,2 km del epicentro, sin alerta de tsunami ni daños reportados

  • 07 de octubre de 2025 a las 17:27
Terremoto de 6,6 sacude la segunda ciudad más poblada de Papúa Nueva Guinea.

 Foto: redes sociales

Bangkok.- Un terremoto de magnitud 6,6 sacudió este martes la segunda ciudad más poblada de Papúa Nueva Guinea, Lae, sin que las autoridades hayan activado la alerta de tsunami ni reportado daños por el momento.

El sismo se produjo a las 11:05 GMT a una profundidad de 99 kilómetros, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, sigla en inglés), que registra la actividad sísmica en todo el mundo.

La localidad más cercana al epicentro del temblor es Lae, el principal puerto industrial de Papúa Nueva Guinea y situada a 26,2 kilómetros del epicentro.

Las autoridades no han reportado por el momento si el temblor causó víctimas en el país, situado en el suroeste del Pacífico y dentro del llamado Anillo de Fuego, una de las áreas del planeta con mayor actividad sísmica y volcánica que es sacudida por unos 7,000 temblores al año, la mayoría de ellos de intensidad moderada.

El 26 de febrero de 2018, un terremoto de magnitud 7,5 dejó más de un centenar de muertos y más de medio millón de damnificados en la región Tierras Altas de Papúa Nueva Guinea, que no ha vuelto a sufrir un fenómeno de estas características desde entonces. EFE

