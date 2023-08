‘Tendenciosa’, ‘corrupta’, ‘trastornado’, las provocaciones de Trump ponen a prueba los límites de su liberación

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Hace apenas unos días, la jueza a cargo de supervisar el juicio contra el expresidente Donald Trump por cargos de pretender alterar las elecciones de 2020 le advirtió que no transgrediera las condiciones de su libertad que fueron estipuladas durante la lectura de cargos, las cuales incluyen no hacer “declaraciones incendiarias” que puedan interpretarse como una posible intimidación de los testigos u otras personas implicadas en el caso.

En una publicación, escrita por un aliado de Trump, el abogado Mike Davis, aparecía una fotografía grande de Chutkan acompañada de un texto que aseveraba falsamente que la jueza “admitió en público que está interfiriendo con la campaña electoral de Trump”. En otras dos publicaciones, Trump escribió: “Es obvio que me quiere ver tras las rejas. MUY TENDENCIOSA E INJUSTA”.

Tras ocho años de contradecir a varias instituciones en Estados Unidos, ahora Trump está poniendo a prueba los límites de lo que el sistema de justicia penal está dispuesto a tolerar y las restricciones que Chutkan buscó establecer en torno a lo que él puede —y no puede— decir sobre el caso de interferencia electoral que ella está supervisando.

Hasta ahora, Chutkan solo se ha limitado a advertirle a Trump que no haga “declaraciones incendiarias” sobre el caso o las personas implicadas en él, y afirmó que haría lo necesario para impedir que el expresidente intimidara a los testigos o mancillara a posibles miembros del jurado.

“En mi opinión, no cabe duda de que está poniendo a prueba a la jueza y los límites que definió, es casi como si quisiera retarla y provocarla”, indicó Karen Agnifilo, que tiene una trayectoria jurídica de treinta años, la cual incluye el periodo en que fue asistente principal en la fiscalía de distrito de Manhattan. Agnifilo agregó que, hasta el momento, Trump se está beneficiando de su estatus como candidato a la presidencia, por lo que enfrenta menos repercusiones de los jueces al frente de los casos de las que enfrentarían otros acusados así de expresivos.

“‘El presidente Trump tenía razón’ no es solo una consigna, es un hecho”, afirmó. “Desde el expediente falso hasta la investigación desacreditada de Mueller pasando por las noticias falsas sobre Rusia, el engaño del juicio político, la computadora personal de Hunter Biden y los tratos turbios del corrupto Joe Biden en el extranjero, el presidente Trump ha demostrado una y otra vez que es la única persona que antepone la verdad al poder”.

De lo contrario, sus opciones van desde ignorar los comentarios de Trump hasta dictaminar que está violando sus condiciones de liberación. Eso podría conllevar un castigo para Trump, ya sea una multa o incluso el encarcelamiento, una medida que sería complicada, no solo por la política, sino también por la presencia de su destacamento del Servicio Secreto.

“En lo que respecta al presidente Trump, debido a la campaña y yo diría que, por su personalidad, le resulta imposible no pronunciarse sobre estos asuntos. Así que sí plantea circunstancias únicas”, comentó Lauro hace poco en un pódcast con el abogado David Oscar Markus. “Como jurista, me queda claro que mi estrategia es muy distinta a la suya como candidato. Pero él siente un impulso muy fuerte expresar su opinión con franqueza. Y también considera este proceso judicial en particular como una persecución política. Por lo tanto, creo que en su mente de cierta manera es válido, desde una perspectiva política, hacer este tipo de comentarios”.

Incluso antes de que Smith fuera nombrado fiscal especial, a los funcionarios del Departamento de Justicia les preocupaba que Trump probara los límites del aparato judicial si llegaban a acusarlo. Los fiscales estaban casi seguros de que Trump los castigaría, junto con los testigos y los jueces, para descargar su furia, pero también como parte de una estrategia para arrastrar a sus adversarios a una trifulca sobre lo que él puede o no puede decir y así reforzar su afirmación de que el departamento solo quiere amordazarlo y destruirlo.