Grupo de salvadoreños exigen la liberación de Nicolás Maduro y condena "su secuestro"

San Salvador, El Salvador.- Un grupo de al menos 30 salvadoreños exigieron este sábado la liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, quienes fueron capturados por Estados Unidos el pasado 3 de enero en una operación militar en Caracas, y condenaron, lo que consideran, "su secuestro". Los salvadoreños se concentraron en la Plaza Simón Bolívar, ubicada en el corazón de la capital, para expresar el rechazo a las capturas con pancartas en los que también pidieron 'el fin de la intervención a los pueblos latinoamericanos por parte del imperialismo norteamericano'. Con el grito de '¡Qué viva Venezuela!' y 'libertad para el compañero Maduro y Cilia', las personas, que forman parte del Movimiento Salvadoreño de Solidaridad con Venezuela, animaron la concentración que duró cerca de una hora.

También recordaron a los más de 40 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) que murieron el pasado 3 de enero, y a los más de 30 militares cubanos también fallecidos durante el ataque. "Nosotros condenamos enérgicamente la agresión fascista del imperio contra la República Bolivariana de Venezuela el pasado 3 de enero. Agresión que ha derivado en el secuestro del presidente constitucional Nicolás Maduro y su esposa, la primer dama Cilia Flores, quienes están en Estados Unidos enfrentando un juicio político", dijo Carlos Martínez. Martínez, miembro de dicho comité y del salvadoreño partido izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), aseguró que con la captura de Maduro "el imperio (en referencia a Estados Unidos) ha violentado el derecho internacional, la libre determinación de los pueblos y la soberanía de Venezuela". Apuntó que desde El Salvador "nos sumamos a las jornadas mundiales para exigir la liberación del compañero Maduro y la compañera Cilia".