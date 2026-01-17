Colombia no registra alteraciones tras avisos de EEUU de posible peligro en espacio aéreo

Bogotá, Colombia.- El Gobierno colombiano manifestó este viernes que no hay "afectaciones visibles a la navegación aérea", luego de que la Administración Federal de Aviación de EE.UU. (FAA) emitiera dos avisos advirtiendo de una "situación potencialmente peligrosa" en espacios aéreos sobre el Pacífico colombiano, ecuatoriano y centroamericano. La Aeronáutica Civil (Aerocivil) señaló en un comunicado que "no se han evidenciado afectaciones visibles a la navegación aérea, ni se registran condiciones que impidan o limiten el normal desarrollo de las operaciones aéreas en el espacio aéreo bajo responsabilidad colombiana o en las rutas utilizadas por las aerolíneas nacionales".

"Se precisa que las aerolíneas colombianas ya han sido informadas sobre el contenido del NOTAM (aviso de Estados Unidos). De manera particular, las empresas que realizan vuelos internacionales o que operan en las áreas geográficas mencionadas son plenamente conocedoras de la situación", agregó la información. Las notificaciones de la FAA, que estarán en vigor durante 60 días, recomiendan a compañías y pilotos extremar las precauciones "al operar en las zonas marítimas sobre el océano Pacífico" en las regiones de información de vuelo en el golfo de California en México (MMFR), Centroamérica (MHTG), Panamá (MPZL), Bogotá (SKED) y Guayaquil (SEFG).