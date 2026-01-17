  1. Inicio
Carlos Herrera volvió de EE UU y su esposa lo habría asesinado tras hallarla con su amante

La esposa de Carlos Herrera presuntamente sostenía una relación con quien sería su tío. Él acababa de regresar de Estados Unidos y murió tras recibir dos disparos en la cabeza en Tabasco, México

  • Actualizado: 17 de enero de 2026 a las 13:43
Carlos Herrera volvió de EE UU y su esposa lo habría asesinado tras hallarla con su amante
Una mujer identificada como Yulissa Feria Gómez, de 26 años, habría asesinado a su esposo Carlos Herrera, de 36 años, la noche del pasado 15 de enero de 2026.

 Foto: Redes sociales
Carlos Herrera volvió de EE UU y su esposa lo habría asesinado tras hallarla con su amante
Carlos tenía un tiempo de residir en Estados Unidos y, al regresar a su tierra natal, Tabasco, México, se encontró con la sorpresa de que su esposa supuestamente lo engañaba con quien sería su tío.

 Foto: Redes sociales
Carlos Herrera volvió de EE UU y su esposa lo habría asesinado tras hallarla con su amante
De acuerdo con las primeras investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco, el crimen ocurrió durante una intensa discusión en el interior del domicilio familiar.

 Foto: Redes sociales
Carlos Herrera volvió de EE UU y su esposa lo habría asesinado tras hallarla con su amante
La agresión habría sido motivada por celos derivados de una supuesta relación extramarital, en la que estaría involucrado un hombre identificado como Saulo, quien presuntamente es tío de Carlos Herrera.

 Foto: Redes sociales
Carlos Herrera volvió de EE UU y su esposa lo habría asesinado tras hallarla con su amante
El hombre recibió al menos dos impactos de bala en la cabeza, lo que le causó la muerte casi de forma instantánea. Su esposa huyó junto a sus tres hijos.

 Foto: Redes sociales
Carlos Herrera volvió de EE UU y su esposa lo habría asesinado tras hallarla con su amante
Supuestamente, Carlos fue asesinado en presencia de tres menores y, tras cometer el crimen, la joven huyó junto a sus hijos y quien presuntamente sería su amante.

 Foto: Redes sociales
Carlos Herrera volvió de EE UU y su esposa lo habría asesinado tras hallarla con su amante
Tras cometer el crimen, Yulissa Feria habría sustraído a los menores y huido del lugar, presuntamente junto a Saulo.

 Foto: Redes sociales
Carlos Herrera volvió de EE UU y su esposa lo habría asesinado tras hallarla con su amante
Hasta el momento, ambos presuntos responsables permanecen prófugos. Las autoridades no descartan que se hayan trasladado al estado de Yucatán, específicamente a Mérida, o al estado de Guerrero, donde el otro involucrado tendría familiares.

 Foto: Redes sociales
Carlos Herrera volvió de EE UU y su esposa lo habría asesinado tras hallarla con su amante
Las autoridades mantienen un operativo de búsqueda, mientras familiares de la víctima piden apoyo ciudadano para localizar a la mujer y salvaguardar la integridad de los menores.

 Foto: Redes sociales
Carlos Herrera volvió de EE UU y su esposa lo habría asesinado tras hallarla con su amante
El padre de la víctima confirmó la tragedia y señaló que su hijo, Carlos Manuel Herrera Rodríguez, ya no presentaba signos vitales al momento de ser encontrado.

 Foto: Redes sociales
