Tensión en Guatemala por motines en tres prisiones, tras "retirar privilegios a cabecillas"

El Gobierno atribuyó los hechos a reacciones del crimen organizado por la retirada de privilegios y aseguró control perimetral total, con apoyo del Ejército.

  • Actualizado: 17 de enero de 2026 a las 16:07
Los motines en tres cárceles, incluida la prisión de máxima seguridad Renovación I, generaron caos en el sistema carcelario.

Los motines en tres cárceles, incluida la prisión de máxima seguridad Renovación I, generaron caos en el sistema carcelario.

 Foto cortesía: X medios locales de Guatemala.

Ciudad de Guatemala, Guatemala.- Las fuerzas de seguridad de Guatemala, con el apoyo del Ejército, activaron este sábado protocolos de emergencia para "restablecer el orden" en tres centros carcelarios, incluida la prisión de máxima seguridad Renovación I, situada a unos 75 kilómetros al sur de la capital, tras reportarse disturbios, columnas de humo y bloqueos en sus accesos.

El Ministerio de Gobernación confirmó a través de un comunicado que las alteraciones al orden se registran simultáneamente en Renovación I, en el departamento (provincia) de Escuintla; Fraijanes II y el Sector 11 del Centro Preventivo de la zona 18, en la periferia de la capital.

La cartera del Interior atribuyó estos incidentes a una "reacción directa" de las estructuras criminales ante la decisión gubernamental de retirar privilegios a sus líderes y "no acceder a sus presiones".

El caos comenzó por el traslado de cabecillas a una cárcel de máxima seguridad.

El caos comenzó por el traslado de cabecillas a una cárcel de máxima seguridad.

 (Foto cortesía: X medios locales de Guatemala.)

"En Guatemala no se negocia con terroristas ni con el crimen organizado", sentenció el Ministerio, al tiempo que aseguró mantener un "control perimetral total" y ejecutar operaciones para retomar el dominio interno de los recintos.

En los alrededores de Renovación I se reportó el incendio de un vehículo en la ruta de acceso y la presencia de supuestos familiares de reos que impiden el paso a las fuerzas de seguridad.

Cuerpos de socorro mantienen la presencia preventiva también en las cárceles de Fraijanes y Cantel, esta última ubicada en el oeste del país, ante la posibilidad de que los disturbios se generalicen.

