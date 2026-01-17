Tensión en Guatemala por motines en tres prisiones, tras "retirar privilegios a cabecillas"

Ciudad de Guatemala, Guatemala.- Las fuerzas de seguridad de Guatemala, con el apoyo del Ejército, activaron este sábado protocolos de emergencia para "restablecer el orden" en tres centros carcelarios, incluida la prisión de máxima seguridad Renovación I, situada a unos 75 kilómetros al sur de la capital, tras reportarse disturbios, columnas de humo y bloqueos en sus accesos.

El Ministerio de Gobernación confirmó a través de un comunicado que las alteraciones al orden se registran simultáneamente en Renovación I, en el departamento (provincia) de Escuintla; Fraijanes II y el Sector 11 del Centro Preventivo de la zona 18, en la periferia de la capital.

La cartera del Interior atribuyó estos incidentes a una "reacción directa" de las estructuras criminales ante la decisión gubernamental de retirar privilegios a sus líderes y "no acceder a sus presiones".