Litzy Espinoza soñaba con ser mamá y murió tras someterse a una cesárea; su bebé logró sobrevivir

  Actualizado: 17 de enero de 2026 a las 12:16
Litzy Espinoza soñaba con ser mamá y murió tras someterse a una cesárea; su bebé logró sobrevivir
Una familia llora la partida de Litzy Espinoza, la joven que falleció luego de dar a luz a su hija. La pequeña sí logró sobrevivir.

 Foto: Redes sociales
Litzy Espinoza soñaba con ser mamá y murió tras someterse a una cesárea; su bebé logró sobrevivir
El hecho ocurrió en el país hermano de Nicaragua en el municipio de Villa Sandino, departamento de Chontales. La forma en la que se registró el suceso ha causado consternación. A continuación, los detalles de su deceso.

 Foto: Redes sociales
Litzy Espinoza soñaba con ser mamá y murió tras someterse a una cesárea; su bebé logró sobrevivir
La víctima, originaria del barrio Sebastián, falleció por complicaciones médicas durante el procedimiento para dar a luz, según confirmaron médicos a medios locales.

 Foto: Redes sociales
Litzy Espinoza soñaba con ser mamá y murió tras someterse a una cesárea; su bebé logró sobrevivir
Litzy Espinoza dio a luz a una hermosa niña que, pese al doloroso desenlace, logró sobrevivir.

 Foto: Redes sociales
Litzy Espinoza soñaba con ser mamá y murió tras someterse a una cesárea; su bebé logró sobrevivir
La hija de Litzy Espinoza se encuentra estable, mientras sus familiares enfrentan el impacto de la irreparable pérdida de la joven madre.

 Foto: Redes sociales
Litzy Espinoza soñaba con ser mamá y murió tras someterse a una cesárea; su bebé logró sobrevivir
La joven está siendo velada en la Parroquia San Pedro Apóstol. De manera preliminar, se conoció que presentó complicaciones médicas durante la cesárea; hasta el momento se desconoce si padecía alguna enfermedad de base.

 Foto: Redes sociales
Litzy Espinoza soñaba con ser mamá y murió tras someterse a una cesárea; su bebé logró sobrevivir
Previo a su fallecimiento, Litzy había dedicado unas palabras a su bebé en septiembre de 2025.

 Foto: Redes sociales
Litzy Espinoza soñaba con ser mamá y murió tras someterse a una cesárea; su bebé logró sobrevivir
"Dios nos regaló la dicha de que nuestros mundos se pintaran de color de rosas... papá sabía que eres una niña, te soñó, te pidió y se le concedió... serán nuestras princesas... te esperamos con mucho amor, alegría y felicidad... bienvenida, mi amor", escribió en su cuenta de Faceook.

 Foto: Redes sociales
Litzy Espinoza soñaba con ser mamá y murió tras someterse a una cesárea; su bebé logró sobrevivir
Litzy era una joven de entre 25 y 27 años de edad, quien se encontraba ilusionada con el nacimiento de su bebé, a quien lamentablemente no logró conocer.

 Foto: Redes sociales
Litzy Espinoza soñaba con ser mamá y murió tras someterse a una cesárea; su bebé logró sobrevivir
"Papá Dios, te pido por tu hija, que seas Tú quien ponga su mano poderosa en cada médico y enfermero para que pueda recuperar su estabilidad. A Ti, Madre Santa, que eres madre, te pido intercedas por ella para que pueda disfrutar y ver crecer a su bebé. Amén", escribió un familiar antes de su fallecimiento.

 Foto: Redes sociales
