Litzy Espinoza soñaba con ser mamá y murió tras someterse a una cesárea; su bebé logró sobrevivir

Una familia llora la partida de Litzy Espinoza, la joven que falleció luego de dar a luz a su hija. La pequeña sí logró sobrevivir.
El hecho ocurrió en el país hermano de Nicaragua en el municipio de Villa Sandino, departamento de Chontales. La forma en la que se registró el suceso ha causado consternación. A continuación, los detalles de su deceso.
La víctima, originaria del barrio Sebastián, falleció por complicaciones médicas durante el procedimiento para dar a luz, según confirmaron médicos a medios locales.
Litzy Espinoza dio a luz a una hermosa niña que, pese al doloroso desenlace, logró sobrevivir.
La hija de Litzy Espinoza se encuentra estable, mientras sus familiares enfrentan el impacto de la irreparable pérdida de la joven madre.
La joven está siendo velada en la Parroquia San Pedro Apóstol. De manera preliminar, se conoció que presentó complicaciones médicas durante la cesárea; hasta el momento se desconoce si padecía alguna enfermedad de base.
Previo a su fallecimiento, Litzy había dedicado unas palabras a su bebé en septiembre de 2025.
“Dios nos regaló la dicha de que nuestros mundos se pintaran de color de rosas... papá sabía que eres una niña, te soñó, te pidió y se le concedió... serán nuestras princesas... te esperamos con mucho amor, alegría y felicidad... bienvenida, mi amor”, escribió en su cuenta de Faceook.
Litzy era una joven de entre 25 y 27 años de edad, quien se encontraba ilusionada con el nacimiento de su bebé, a quien lamentablemente no logró conocer.
“Papá Dios, te pido por tu hija, que seas Tú quien ponga su mano poderosa en cada médico y enfermero para que pueda recuperar su estabilidad. A Ti, Madre Santa, que eres madre, te pido intercedas por ella para que pueda disfrutar y ver crecer a su bebé. Amén”, escribió un familiar antes de su fallecimiento.