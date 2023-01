“Una limpieza facial y la cita de las pestañas. Luego iré a empacar y me veo contigo. Siempre te dije que el 20 de enero... No estoy cambiando la fecha”, dijo Valentina.

En ese sentido, Trespalacios respondió defendiéndose de su desconfianza: “Quien dijo que iré de fiesta, te hice videollamada, estoy con Manuela en su casa, fuimos a una conferencia de cannabis y, ya, eso es todo, sí había más personas, pero yo no estoy con nadie, no sé de donde sacas eso”.

“Ah, bueno esa es la idea”, respondió Valentina a un mensaje de su amiga en donde decía: “Por eso está tragado (enamorado)”.

Acto seguido Trespalacios agrega: “Este que se quiere casar jajajaja”.

“Estaba un poco aburrido porque yo no le doy besos ni nada y me dijo como ‘ya sé que no te atraigo, no tienes que fingir’”, agregó para posteriormente enviar dos audios, cuyo contenido se desconoce.

Algunas personas han interpretado la situación antes descrita como si ella no quería a John realmente y hasta se ha insinuado que tenía un amante, pero que permanecía con el estadounidense por los beneficios económicos que obtenía. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmado por las autoridades y tampoco representa una excusa para haberla asesinado.