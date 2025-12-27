Nueva York y estados vecinos vestidos de blanco ante primera gran tormenta invernal

La tormenta dejó gran acumulación en Connecticut con zonas que han registrado hasta nueve pulgadas de nieve (22,86 centímetros), donde también ocurrieron algunos accidentes, incluida una patrulla de la policía, según los medios."

Nueva York, Estados Unidos.- Los estados de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut amanecieron de blanco con la primera gran tormenta de la temporada invernal, que provocó atascos en carreteras, cancelaciones de eventos así como de vuelos y retrasos en principales aeropuertos así como la frustración de los pasajeros.

"Gracias a los numerosos conductores de quitanieves que trabajaron sin descanso durante toda la noche despejando las carreteras. Si tienen que conducir esta mañana, háganlo despacio y no se acerquen demasiado a las máquinas quitanieves", indicó en su mensaje de X el gobernador de Connecticut, Ned Lamont.

Aunque este sábado la alerta de tormenta ya había terminado, las autoridades recomiendan precaución por las carreteras están cubiertas de nieve miNueva York y estados vecinos vestidos de blanco en primera gran tormenta invernalentras la pesadilla continúa para millas de pasajeros en aeropuertos como el John F. Kennedy (JFK) donde se cancelaron 134 vuelos y 107 retrasos, según el sitio especializado FlighAware.

Y aunque la alerta ya no está ya vigente, se siguen cancelando vuelos como resultado del fenómeno atmosférico acumulándose hasta las once de la mañana del sábado 1,033 y 17,701 retrasos en los aeropuertos del país. Los viernes se registraron más de 1,700 cancelaciones.

Retrasos totales dentro, hacia o desde Estados Unidos hoy: 3.340 y las cancelaciones en ese renglón 719.

En Nueva York, en el Central Park y los aeropuertos JFK y La Guardia, también en Nueva York cayeron 10 centímetros de nieve, dentro del rango pronosticado de 10 a 20. Sin embargo en zonas de Long Island cayeron 7 pulgadas (17,7 centímetros) y 7,5 pulgadas (19 cm).