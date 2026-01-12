¿Qué ocurre con las protestas en Irán y por qué desafían al régimen?

Teherán, Iran.- Lo que comenzó como una pequeña protesta por la inestabilidad económica en Irán terminó derivando en un amplio movimiento político en contra de la República Islámica. Las primeras manifestaciones surgieron el pasado 28 de diciembre; sin embargo, con el paso de los días se han convertido en las más multitudinarias y con mayor número de fallecidos desde 2022 en el país. Durante las protestas se han coreado consignas a favor de la restauración de la monarquía Pahlaví, derrocada en 1979 durante la Revolución Islámica, así como gritos de “muerte al dictador”.

Inicialmente, las manifestaciones estallaron por la inestabilidad económica. Comerciantes y otros sectores afectados por la caída del rial, la moneda nacional, y la elevada inflación impulsaron las movilizaciones. Cabe destacar que Irán registra una inflación anual superior al 42 %, y durante 2025 su moneda perdió un 69 % de su valor frente al dólar, en un contexto en el que la economía iraní ha sido duramente golpeada por las sanciones impuestas por Estados Unidos y la ONU debido a su programa nuclear. El Gobierno del presidente Masud Pezeshkian ha reconocido la legitimidad de las protestas de carácter económico y ha abogado por el diálogo. No obstante, las marchas han ido adquiriendo un tono cada vez más político, con consignas que exigen el fin de la República Islámica y el restablecimiento de la monarquía. Entre los lemas más repetidos figura "Pahlaví volverá", en referencia a la dinastía derrocada en 1979, cuyo príncipe heredero, Reza Pahlaví, reside en el exilio en Estados Unidos. Según datos de la ONG opositora iraní Hrana, con sede en Estados Unidos, hasta el momento se registran más de 500 muertos, incluidos niños, y más de 10.000 detenidos. Por su parte, Iran Human Rights (IHRNGO) eleva la cifra de fallecidos a 648.

Reacciones internacionales

Hace diez días, el expresidente estadounidense Donald Trump amenazó con intervenir en apoyo a los manifestantes si las autoridades iraníes disparaban contra ellos. Este lunes, Trump aseguró que líderes iraníes lo han contactado para negociar, tras sus advertencias sobre posibles acciones militares debido a la violencia registrada durante las protestas. Al igual que Estados Unidos, Israel ha expresado su respaldo a los manifestantes. Cabe recordar que en junio de 2025, Israel bombardeó instalaciones vinculadas a los programas nuclear y balístico de Irán, en lo que se conoció como la “guerra de los 12 días”. La represión de las manifestaciones ha sido severa y las autoridades han restringido el acceso a internet en todo el país, impidiendo la conexión a páginas y servicios fuera de Irán.