María Corina Machado confía en que "muy pronto" los pueblos de Irán y Venezuela serán "libres"

Caracas, Venezuela.-La líder opositora venezolana y Nobel de la Paz María Corina Machado expresó este domingo su "profundo respeto al valiente pueblo de Irán" que protesta desde hace dos semanas a pesar, dijo, de la "brutal represión", y aseguró que "muy pronto" los pueblos de ambos países serán "libres".

"Los iraníes rechazan el hambre y la opresión a la que han estado sometidos durante años por parte de un régimen autoritario, un régimen que se infiltró en América Latina para asociarse con sistemas criminales como el chavismo en Venezuela", señaló Machado en la red social X.

La exdiputada afirmó que hoy, cuando el gobernante venezolano, Nicolás Maduro -capturado por EE.UU. el 3 de enero en Caracas-, "ha sido obligado a enfrentar la justicia, y cuando el pueblo de Irán desafía la brutalidad de un régimen autoritario" que "también se creía eterno", ambas naciones "se abren paso para decidir libremente su futuro, lejos de toda coacción y violencia".