Venezuela libera 24 presos políticos, entre ellos italianos y españoles

"Estamos verificando otras excarcelaciones de venezolanos y extranjeros que también habrían tenido lugar esta madrugada", afirmó la ONG en su cuenta de X, en la que publicó un listado con las identidades de los 24 excarcelados de los que tiene constancia.

Caracas, Venezuela.- La ONG Foro Penal informó este lunes sobre la liberación de al menos 24 presos políticos durante esta madrugada de las cárceles venezolanas La Crisálida y El Rodeo I , entre ellos dos de nacionalidad italiana y un hispano-venezolano.

De la cárcel La Crisálida, ubicada en la localidad de Los Teques, en el estado Miranda (norte, cercano a Caracas), fueron liberadas un total de 9 mujeres, según la lista de la ONG: Yuli Marcano Rojas, Beverly Polo, Deisy Hugles González, Raymar Nohely Pérez Alvarado, Rosa Carolina Chirinos Zambrano, Sonia Josefina González Jiménez, Yerussa Cardoso Vega, Jhexica Isabel Aponte Figueroa y Yoli Becerra.

Además, Foro Penal publicó en su cuenta de X una fotografía de varias de las mujeres excarceladas de La Crisálida.

De la prisión El Rodeo I, también en Miranda, salieron 15 hombres, entre ellos dos italianos, el cooperante Alberto Trentini y el empresario Mario Burló, y uno con doble nacionalidad española y venezolana, Alejandro González de Canales Plaza.

Trentini y Burló se encuentran bien y esperan en la embajada de Italia en Caracas para poder regresar a su país en las próximas horas, anunció el ministro italiano de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani.

En el caso de González de Canales Plaza, es la expareja de la abogada y activista hispanovenezolana Rocío San Miguel, parte del grupo de los cinco presos españoles liberados la semana pasada en Venezuela.

Además, entre los liberados se encuentra Yerwin Torrealba, coordinador juvenil de organización en el estado Yaracuy (oeste) del partido Vente Venezuela (VV), que encabeza la líder opositora y premio nobel María Corina Machado, y quien fue detenido en diciembre de 2024.

"¡Nunca debió estar preso! Su propósito sólo ha sido querer un mejor país", publicó VV en sus redes sociales.

En septiembre pasado, Machado había advertido en X que Torrealba se encontraba "en un estado de salud crítico".

Las 24 excarcelaciones de esta madrugada se suman a las 17 que ya tenía contabilizadas Foro Penal, mientras que la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), computaba 22 liberaciones hasta la tarde del sábado.

Organizaciones no gubernamentales y la PUD denuncian que el proceso de excarcelaciones anunciado el jueves pasado avanza a cuentagotas.

Los familiares de los presos políticos en Venezuela siguen a la espera de nuevas liberaciones, una semana después de que jurara el cargo la nueva presidenta encargada, Delcy Rodríguez, mientras continúa la expectación respecto a los próximos pasos en la relación entre Caracas y Washington.

La madrugada del domingo, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció la muerte bajo custodia del Estado de Edison José Torres Fernández, un policía del estado Portuguesa (oeste) de 52 años y detenido el 9 de diciembre por "compartir mensajes críticos" contra el chavismo.EFE